La fotografa Assunta d’Urzo incontra il photoclub eyes

Assunta D’Urzo è un’ artista napoletana laureata in Lettere Moderne e in Fotografia.

Il suo percorso fotografico, completamente analogico in bianco e nero, parte proprio dalla tesi di laurea all’Accademia, una riflessione per immagini sulla sua famiglia d’origine che la spinge verso la conquista di una certa consapevolezza artistica ed esistenziale. Così il suo lavoro si concretizza sempre più nella ricerca di una scrittura per raccontare il corpomondo, quell’insieme di forme, simboli, luoghi e gesti che raccontano una Storia Universale e creano “un codice umano ancestrale, una nostalgia dell’inizio, dentro cui possano riconoscersi tutti”.

Dall’estate 2014 si dedica a un nuovo progetto: “Haval-la balena”, la ricerca degli abissi: un lavoro a metà tra la fotografia e il romanzo epico che spiegherà e illustrerà lunedì 23 aprile alle 21:30 presso la sede del Photoclub Eyes di San Felice sul Panaro, assieme alla filosofia che si cela dietro al suo stile e al suo pensiero laterale. L’incontro è aperto a tutti.