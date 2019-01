La Ghenga del Rocchenrolla, serata rock all'Off di Modena

Sabato 26 Gennaio all’OFF di Modena una serata all’insegna della musica Rock, “La Ghenga del Rocchenrolla”. Dalle 22:00 saliranno sul palco del circolo di Via Morandi tre Band del progetto Sonda promosso dal Centro Musica di Modena Fuximile, Sapone Intimo e Roadhogs. Prima e dopo i Live si balla con il dj set di Passerotto Dj.

I Fuximile sono una band rock power-pop modenese attiva dal 2001. Pubblicano il primo disco Homo Faber nel 2004 e negli anni a venire sono premiati in diversi concorsi nazionali come Area Sanremo, RockTonda, Rockin’ Enza, Avis Factor. Fuximile da un lato si traduce in un netto rifiuto all' omologazione e dall' altro ci dice che nasciamo tutti come"copia di", prendiamo dagli altri ciò che più ci piace, lo modelliamo e lo rendiamo nostro. Solo così diventiamo unici e inimitabili. La band presenta un mash up tra sonorità e ritmiche alternative-rock ed electro, la miscela dà vita ad una produzione molto curata nei suoni, fresca ed energica, con un testo estremamente ricercato e originale. Tra le varie hanno aperto per Omar Pedrini, Il Nucleo, Irene Grandi e partecipato a diversi eventi.

I Sapone Intimo sono una band modenese nata nel gennaio 2011; suonano fin da subito pezzi propri in lingua italiana, il loro genere spazia tra varie ritmicità. A dicembre 2011 aprono il concerto degli Skiantos. Nel Giugno 2012 il comune di Maranello organizza una serata di beneficenza in Piazza Libertà e chiama i Sapone Intimo a suonare come headliner, la serata ha un enorme successo e si esibiscono di fronte a circa 2000 persone. Il 12 settembre vincono il contest Happy Sound 2012 con la canzone “Tu non mi capisci”. Il 20 aprile 2013 esce il loro primo album “Sensibile” composto da 11 canzoni.

I Roadhogs sono una band di Pavullo e nascono dalla voglia di prendere in mano una chitarra e raccontare storie. La loro musica è grezza, cruda, vera. Sporche storie dal profumo di Blues, dalla nostalgia di un tempo che non se ne è mai andato ma vive più che mai e corre grazie all'immaginazione delle loro parole. Suonano in diversi locali della zona appenninica e partecipano a concorsi con buoni riscontri da parte del pubblico. Dopo aver solcato palchi come il Non Solo Birra XXI dove suonano con Monolith e Caduta Massi e palchi come quello del Revolution Rock Festival, nel 2012 entrano a far parte di Pavullo Rock 3 Booking-Eventi. Nel 2016 esce il loro primo album, Canzoni sudate. Il disco contente 10 tracce è una summa delle canzoni e delle esperienze maturate in manciate d'anni di Rock'n'Roll.