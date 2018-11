Spettacoli. "La gioia" di Pippo Delbono al Teatro Storchi

Dopo il debutto bolognese della scorsa stagione, riparte da una piazza cara all’artista ligure Pippo Delbono la tournée de La Gioia: dall’8 all’11 novembre lo spettacolo sarà in scena al Teatro Storchi di Modena. Delbono realizza immaginari per antitesi, contrasti di sensazioni, figure, emozioni, musiche e così accade per La Gioia: un parola festosa che però, come spiega lo stesso regista, fa paura, perché abusata, strumentalizzata e banalizzata da anni di pubblicità e consumismo, da quell’illusione di poter essere felici con i beni materiali. Ecco che il lavoro diventa un cammino, un viaggio, un “tentativo” come lo definisce Delbono, per ritrovare quel luogo in cui si cela la gioia, la parte profonda dell’essere umano.

Attraverso un ampio disegno corale lo spettacolo si concentra sulle singole persone: così, se ogni replica è la tappa di un viaggio, ogni frammento che compone l’opera è il singolo passo. Il comparire degli attori può portare verso una direzione, confermata o sconfessata dalle vive composizioni floreali di Thierry Boutemy, come dalle composizioni musicali di Pippo Delbono e Antoine Bataille o dai versi, sommessi e rivelatori a un tempo, di Kikuo Takano.

Sul palcoscenico ritroviamo la Compagnia di Pippo Delbono, alla ricerca di un percorso verso la semplicità dell’azione teatrale, una spontaneità che è poi propria della gioia. Gli attori cercheranno ogni giorno di compiere un passo in più verso questa esaltazione assoluta, questa bruciante intuizione sentimentale. E lo faranno confrontandosi con il pubblico, scegliendolo come compagno di viaggio, da prendere per mano in una comune ricerca inesauribile. Si arriverà dunque alla gioia? Forse sì, se ogni spettatore si sentirà parte del viaggio, se condividerà con il palco le sue sensazioni e le sue reazioni a ciò che accade.

LA GIOIA

uno spettacolo di Pippo Delbono

con Dolly Albertin, Gianluca Ballarè, Bobò, Margherita Clemente, Pippo Delbono, Ilaria Distante, Simone Goggiano, Mario Intruglio, Nelson Lariccia, Gianni Parenti, Pepe Robledo, Zakria Safi, Grazia Spinella

composizione floreale Thierry Boutemy

musiche di Pippo Delbono, Antoine Bataille, Nicola Toscano e autori vari

luci Orlando Bolognesi – suono Pietro Tirella

costumi Elena Giampaoli – capo macchinista e attrezzeria Gianluca Bolla

responsabile di produzione Alessandra Vinanti - organizzazione Silvia Cassanelli

direttore tecnico Fabio Sajiz

produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione

in coproduzione con Théâtre de Liège, Le Manège Maubeuge – Scène Nationale

Si ringraziano: Enrico Bagnoli, Jean Michel Ribes, Alessia Guidoboni assistente di Thierry Boutemy e Théâtre de Liège per i costumi

Durata 1 ora e 30 minuti

