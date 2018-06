Sassuolo, per la Notte dell'Arte torna alla luce La Maddalena Ritrovata

Torna giovedì prossimo, 7 giugno, l’appuntamento con la Notte dell’Arte in un una serata speciale, dedicata alla presentazione del restauro di un interessante dipinto, databile verso la metà del Seicento, parte della quadreria della Chiesa di San Francesco in Rocca: La Maddalena Ritrovata

Tra i numerosi tesori della quadreria della Cappella Palatina di San Francesco in Rocca a Sassuolo, è recentemente emersa dai depositi un’interessante grande tela, databile verso la metà del Seicento, raffigurante una Maddalena Penitente.

Curiosamente, la medesima composizione, pur con una significativa variante iconografica che vede la protagonista trasformata in una Lucrezia Romana, si ritrova anche in un altro dipinto coevo, di provenienza sassolese, ora in collezione privata veronese. Quale sarà il rapporto che lega le due opere?

Durante la serata, lo storico dell'arte Luca Silingardi cercherà di fare chiarezza sulla questione presentando al pubblico anche l'importante lavoro di restauro sul dipinto, promosso dall'Arciconfraternita del Santissimo Crocifisso di Sassuolo, diretto da Maria Grazia Gattari, ispettrice del MiBACT, ed egregiamente condotto dalla restauratrice sassolese Giorgia Ferrari, accreditata presso la Soprintendenza ai Beni Culturali.

Il programma prevede: ore 21 Presentazione e Commento storico-artistico presso la Sala Conferenze “Gian Paolo Biasin” via Rocca 20 – Sassuolo. Luca Silingardi, storico dell’arte, illustrerà l’iconografia dell’opera, con i curiosi rimandi a un altro analogo dipinto, di provenienza sassolese, ora in collezione privata veronese, e presenterà il restauro, promosso dall'Arciconfraternita del Ss. Crocifisso, diretto da Maria Grazia Gattari, ispettrice del MiBACT, e condotto dalla restauratrice sassolese Giorgia Ferrari.

A seguire: visita notturna alla Chiesa di San Francesco in Rocca per ammirare l’opera, temporaneamente esposta nella navata.

Ingresso libero e gratuito senza prenotazione

Per informazioni

Ufficio Relazioni con il pubblico: 0536 880801