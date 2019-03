"La maschia" di Claire Dowie al Teatro delle Passioni

Mercoledì 20 e giovedì 21 marzo alle ore 21.00 sul palco del Teatro delle Passioni di Modena La maschia di Claire Dowie nella versione italiana di Stefano Casi, regia di Andrea Adriatico. Una mattina la signora H si sveglia e scopre che sta diventando un uomo: la Metamorfosi di Franz Kafka ritorna nella nostra epoca e si infila tra i confini sempre più incerti dell’identità di genere, trasformandosi da incubo claustrofobico a irresistibile commedia.

La maschia pone in rotta di collisione il maschile e il femminile, o meglio, racconta con occhi femminili la psiche e il corpo maschili trasformati in qualcosa che ha a che fare più con uno scarafaggio che non con un macho.

Andrea Adriatico gioca ancora sul filo dell’identità di genere dopo le incursioni su Copi, confrontandosi con l’opera di Claire Dowie, una delle protagoniste della stand-up comedy inglese. A incarnare la signora H è Olga Durano, signora della scena con Franco Parenti e Leo de Berardinis, ma anche travolgente attrice comica con il Gran Pavese Varietà e in storici varietà televisivi come Drive In e La TV delle ragazze, prima di essere diretta da Adriatico in numerosi spettacoli: L’omosessuale o la difficoltà di esprimersi di Copi; Quai Ouest di Bernard-Marie Koltès; Jackie e le altre e Un pezzo per Sport di Elfriede Jelinek; Is,Is Oil da Pier Paolo Pasolini; Chiedi chi era Francesco di Grazia Verasani.

Patrizia Bernardi è stata con Andrea Adriatico tra i fondatori della compagnia Teatri di Vita, dove ha lavorato in numerosi spettacoli (tra cui, recentemente, Is,Is Oil e Un pezzo per Sport); attualmente con l’associazione Animammersa è tra i protagonisti della rinascita culturale de L’Aquila.

Alexandra Florentina Florea, cantante e attrice lavora con i Cantieri Meticci; con il gruppo Shebbab Met Project ha vinto il Premio Scenario per Ustica 2017 con lo spettacolo I Veryferici.

