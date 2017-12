La meditazione é seria? Serata di approfondimento a Formigine

L'efficacia della meditazione per la prosperità fisica e l'utilizzo di aiuti nella quotidianità.

Buone pratiche per vivere la meditazione con leggerezza e.... serietà.



Incontro in 2 serate aperte a tutti, con insegnanti dell' associazione olistica "FUOCO E LUNA"



lunedì 8 e lunedì 15 gennaio 2018 dalle 20:45 alle 23 circa con pausa tisana.



1°serata: presentazione, introduzione, significato, tecniche, aspetti, meditazione, riflessioni, domande e risposte



2°serata: risultati, approfondimenti, suggerimenti, rilascio del dolore, meditazione, domande e risposte.



É richiesto un abbigliamento comodo, materassino, piccolo cuscino e plaid.



Info: Veronica 3279431616