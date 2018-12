La Municipal presenta il suo nuovo album all’Off di Modena

Sabato 22 Dicembre, dalle ore 22:30, sul palco dell’OFF Modena arrivano uno dei gruppi indie rivelazione del nuovo anno: La Municipàl. Reduci dal Concertone del Primo Maggio a Roma e dalla più recente “5 giorni di Musica contro le mafie” a Cosenza, La Municipàl è un duo formato da Carmine Tundo (chitarra e voce) e Isabella Tundo (voce e tastiera), originari di Galatina. Un sodalizio artistico nato quasi per gioco nel 2013; musica Pop d’autore che mischia ironia e romanticismo con l’obiettivo di affrontare temi quotidiani con leggerezza e spensieratezza.

Isabella, da poco laureata in Medicina, trova sfogo nella musica e nello stare sul palco, mentre Carmine, nonostante la giovane età, ha già sperimentato generi musicali diversi, dividendosi fra le collaborazioni con l’industria musicale e il circuito indipendente. Un’identità musicale eclettica che va dallo ska punk dell’esordio con la band dei Cruska, al progetto solista Romeus con il quale entra a far parte dell’etichetta Sugar di Caterina Caselli e arriva a Sanremo giovani nel 2010. Parallelamente continua una intensa attività di arrangiatore e autore, scrivendo canzoni per artisti del calibro di Malika Ayane.

Con il progetto artistico La Municipàl, Carmine e Isabella arrivano in finale al Premio Fred Buscaglione 2016, aggiudicandosi il Premio MEI. Il 27 Maggio 2016 esce il primo LP “Le nostre Guerre Perdute”, prodotto dallo stesso Carmine Tundo. Parte "Le nostre guerre perdute tour" che vede La Municipàl, in oltre 150 date, condividere il palco con artisti del calibro di Skunk Anansie, Daniele Silvestri, Ministri e Subsonica. L’album viene inserito in numerose classifiche tra i più belli del 2016; i singoli "Lettera dalla provincia leccese" e "George il mio ex penfriend" sono inseriti nella Indie Italia, playlist di Spotify con il meglio dell'indie italiano e "George il mio ex penfriend" arriva in TOP 10 della classifica Viral Italia.

Nel 2018 La Municipàl pubblica l'EP "B SIDE" su etichetta Discographia Clandestina. Il disco contiene molti brani scritti da Carmine nel periodo di nascita del duo e che sono rimasti fuori dalla tracklist ufficiale del primo LP. Con Lampadina La Municipàl vince il contest 1MNext2018 per i nuovi artisti emergenti del Concerto del Primo Maggio, oltre al premio Siae e premio Altoparlante. A giugno 2018 esce il brano “I Mondiali del ’18” e a luglio, “Italian Polaroid”, entrambi prodotti da iCompany.

In attesa del nuovo album previsto per il 2019, Sabato 22 Dicembre, La Municipàl porta sul palco dell’OFF di Modena (Via Antonio Morandi 71) il nuovo tour “Cicatrici”, chiaro rimando al testo dell’ultimo singolo Mercurio Cromo uscito il 20 Settembre, prodotto da iCompany e distribuito da Artist First. Una ballata a tinte tenui e calde, un’invocazione alla pioggia perché scenda a disinfettare ferite ancora aperte e a coprire ricordi ed errori, ma senza cancellarli del tutto perché, in fondo, vogliamo continuare a sperare che un giorno tutto possa tornare a splendere.

Ad aprire il concerto Ludwig Mirak, cantautore del progetto Sonda promosso dal Centro Musica di Modena. Sangue siciliano e marocchino, scrive canzoni da sempre e, nel 2018, pubblica l’album "E' quasi l'alba", anticipato dal singolo Aramintha (Dove sei?) e apre i concerti di artisti come Ghemon e Carl Brave.

A seguire si balla con Passerotto Dj.

L’ingresso è sempre a 5 euro ed è riservato ai soci Stòff.