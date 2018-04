“La non comunicazione” attraverso le immagini dei giovani fotografi del Photoclub Eyes

Il Photoclub Eyes BFI dà spazio ai giovani. Dopo un’attività pluridecennale che lo ha proiettato al top tra i circoli fotografici nazionali, il circolo sanfeliciano ha pensato di far “parlare” gli under 25 su un tema caldo scelto proprio da loro, nell’ottica di dare continuità al grande lavoro di ricerca iniziato nel 1981 e via via proseguito negli anni con tutte le iniziative di grande spessore promosse a favore della fotografia.

Si sa che i giovani, spesso, sono un valore aggiunto, vuoi per la freschezza del loro spirito di osservazione, vuoi per l’innovazione che riescono ad imprimere alla loro creatività.

“La Non Comunicazione” è il titolo della mostra che verrà inaugurata lunedì 9 aprile alle 21,30 alla Galleria Fiaf presso il Centro Culturale Opera a San Felice sul Panaro in via Montessori 39, e si propone di analizzare, con il lavoro visivo dei giovani soci del Photoclub Eyes, come la comunicazione sia davvero avanzata e presente in un’era dove la tecnologia e lo sviluppo dei social network in teoria dovrebbero facilitarla ed accelerarla. Ed è curioso che questa domanda se la siano posta, e di conseguenza sviluppata sotto forma di immagini, proprio i soci più giovani, loro, i Millennials che con i loro tecnologici mezzi di comunicazione credono di essere al centro del mondo e della vita sociale senza accorgersi che spesso ricadono in isolamenti forzati, divisioni volontarie, incomprensioni, arcaicità, differenze sociali, linee di dialogo interrotte.

Il Dipartimento Giovani del Photoclub Eyes BFI è diretto da Andrea Scacchetti e conta oggi 16 persone, che aumentano di anno in anno grazie ai corsi base organizzati dal Photoclub Eyes e che hanno una gran voglia di avvicinarsi al mondo della fotografia, dando nuova linfa al circolo che con orgoglio continua ad alimentare la loro voglia di migliorarsi e crescere.

La mostra è visitabile ogni lunedì e venerdì dalle 21 alle 24.