Benessere, a Sassuolo torna "La notte celeste"

Torna sabato 23 giugno a Sassuolo, la “Notte Celeste”: la manifestazione, giunta alla sua settima edizione, dedicata al benessere ed al turismo termale che a Sassuolo ha nelle terme della Salvarola un rinomato punto di riferimento. Fra visite guidate al centro termale, musica dal vivo, animazioni per bambini e spettacoli in centro storico, “La Notte Celeste” di Sassuolo registra ogni anno una partecipazione sempre crescente

Terme della Salvarola, Comune di Sassuolo, ProLoco Sassuolo e Comitato Commercianti rendono omaggio alle eccellenze del territorio offrendo un ricchissimo programma per grandi e piccini, tra spettacoli, musica, shopping, bontà gastronomiche e soprattutto tanto benessere.

Il programma della Notte Celeste 2018:

Dalle 19,30 alle 22,30 presso Centro Benessere Balnea – Terme della Salvarola.

Un momento dedicato alle famiglie con ragazzi e bambini: avvolti in un’atmosfera celeste i partecipanti saranno allietati da animazioni, giochi e gadjet. Dalle 19, al ristorante Antiche Terme, si inizierà con l’aperitivo celeste, proseguendo con i migliori piatti della tradizione modenese ed ottima pizza. Si concluderà con il taglio della torta dedicata all’evento in compagnia della musica dell’orchestra Antonella Marchetti.

Dalle 21,30 a mezzanotte in piazza Garibaldi: “Pink and Us”: tribute band dei Pink Floyd, accompagnati da Gabriella Compagnone, la prima Sand Artist d’Italia. Durante la serata, in occasione del 60° anniversario della riapertura delle Terme Antiche, verrà premiato il professor Marco Vitale, Presidente dell’associazione nazionale FORST di Roma (Fondazione per la ricerca scientifica termale) e professore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di Parma.

Durante l’intera giornata, le “Vetrine Celesti” in tutto il centro storico che, la sera, saranno premiate sul palco di piazza Garibaldi.

Dal pomeriggio, invece, tante attività animeranno le strade del centro e faranno da coreografia ai mercatini celesti.

A mezzanotte, infine, assieme a tutti gli altri centri termali dell’Emilia Romagna, verrà effettuato il lancio dei palloncini luminosi

Per l’occasione Palazzo Ducale sarà aperto e visitabile in notturna dalle ore 21 alle ore 24.