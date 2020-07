La Compagnia delle Mo.Re. torna in scena con il meglio dei suoi musical al Temple di Sassuolo

Giovedì 23 luglio, alle ore 21.00, la Compagnia delle Mo.Re. torna in scena al Temple di Sassuolo, ripercorrendo in uno spettacolo dal vivo il meglio dei musical "Chicago", "Burlesque" e "Priscilla".

Il menù della serata prevede gnocco e tigelle, e sarà possibile gustarlo sotto le stelle solo previa prenotazione al numero telefonico 327 4075657, opppure all'indirizzo di posta elettronica associazione.rocks@gmail.com.

Il costo della serata è di 15 euro.