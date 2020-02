"La prigionia dell'Io", quattro artisti internazionali in mostra a Pavullo

Sabato 22 febbraio alle ore 16.30 presso la Galleria d'Arte Contemporanea di Palazzo Ducale di Pavullo nel Frignano si inaugura la mostra collettiva "La prigionia dell'io" organizzata dalla Galleria Federico Rui di Milano, in collaborazione con The Bank Collection, a cura di Francesca Baboni e Stefano Taddei.

L'esposizione presenta i lavori di quattro artisti emergenti già riconosciuti sul piano nazionale ed internazionale – Stefano Bosis, Alfio Giurato, Andrea Mariconti, Sergio Padovani - che focalizzano la loro produzione pittorica sul tema della “Persona” e dei suo conflitti. Su questa tematica difatti è incentrata l'esposizione che si sviluppa come un dialogo a quattro voci sui drammi e le ferite della personalità individuale, nella quale razionale e irrazionale convivono da sempre. Stefano Bosis ci presenta esemplificazioni del "sogno lucido", modalità straniante in cui ci si accorge di sognare nel mezzo dell'esperienza onirica, in cui la gestualità viene controllata dal caos e i titoli stessi sono riferimenti alla mitologia greca. Alfio Giurato costruisce figure volumetriche che presentano un impianto classico, modellate su giochi di luci e ombre, con impasti densi, definiti da colori ocra e terre, imprigionate in dinamiche spesso distruttive, che rivelano rapporti familiari e di gruppo non sempre limpidi. Sergio Padovani prende spunto da suggestioni legate ad artisti visionari della nostra tradizione artistica, intrappolando il suo Io interiore in un processo a volte biografico che trova un'accezione salvifica attraverso la pittura. Infine Andrea Mariconti racconta una prigionia esistenziale che rimanda ad una ricerca archeologica sulle pietre antiche graffite che fanno rivivere un mondo ancestrale e primitivo, fatto di riti e credenze.

La mostra potrà essere visitata dal 22 febbraio al 5 aprile nei seguenti giorni e orari: sabato h. 10.00 – 12.30 / h. 16.00 - h.19.00 domenica e festivi: h. 16.00 - 19.00 su richiesta dal lunedì al sabato: h. 10.00 – 12.30 ; martedì e giovedì: h. 15.00 - 18.00 cultura@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it. L'ingresso è libero. Visite guidate per gruppi e scuole: Info/prenotazioni UIT Ufficio Informazione Turistica Pavullo Palazzo Ducale, Via Giardini 3 - Pavullo n/F. Tel. 0536 29964 uit@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it.