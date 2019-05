Visita guidata alla raccolta d’arte Assicoop a Modena

Domenica 26 maggio 2109 ore 09,30 a Modena in via Carlo Zucchi n. 31/h Visita alla Pinacoteca della ASSICOOP MODENA & FERRARA (Agenzia UnipolSai). Sarà possibile vedere le opere esposte nei locali della Assicoop di Modena. Una raccolta unica nel suo genere: L’arco cronologico considerato è quello compreso tra il XIX e il XX secolo. Comprende più di settecento opere, tra dipinti, sculture, disegni e stampe. A nomi di artisti noti si affiancano quelli di artisti meno conosciuti, ugualmente importanti però per la definizione di un panorama storico-artistico, locale e nazionale, da intendere nella sua ricca articolazione e complessità. Artisti soprattutto modenesi e ferraresi. Di particolare interesse anche le cornici. Accompagneranno i visitatori guide collaboratori del Museo Civico di Modena messe a disposizione da Assicoop che si ringrazia per la disponibilità.

L’evento rientra nel programma primaverile 2019 che Il CENTRO POLIVALENTE di LIMIDI ha predisposto, col patrocinio del Comune di Soliera (Mo) e col contributo della Fondazione Campori. L’evento è come sempre aperto al pubblico e ad ingresso gratuito. Per ragioni organizzative è necessario prenotarsi telefonando al numero 338 6970569

