EstatOFF, ad aprire la stagione dei concerti sarà La Rappresentante di Lista

Giovedì 23 maggio, dalle 22:00, arriva sul palco dell’EstatOFF di Modena, il pop sperimentale de La Rappresentante di Lista, nella speciale formula di ingresso UP TO YOU, cioè a offerta libera, riservato ai soci dell'Associazione Culturale Stòff.

La band palermitana apre la stagione dei concerti Estatoff reduce da un lungo tour che ha toccato la penisola in maniera trasversale con diversi sold-out nelle principali città italiane, e prosegue nel proprio percorso musicale per presentare l’album di inediti Go Go Diva, uscito lo scorso dicembre per Woodworm Label con distribuzione Artist First. Il terzo lavoro in studio del duo composto da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina descrive i momenti di crisi e solitudine, con tutte le contraddizioni connesse. La scrittura di questo album nasce da un impulso che coinvolge tutti gli organi del corpo e in ogni canzone, lungo il racconto di questa storia, La Rappresentante di Lista grida i momenti di crisi, di solitudine e di amore. Go Go Diva è una femmina che desidera, che ingurgita, che ascolta, che vive e non è mai sazia. È un invito a perdersi, a battersi, a spogliarsi e a

cantare con tutta la voce che si ha in corpo.

Grazie al carisma e alle trasversali capacità performative La Rappresentante di Lista sta conquistando un pubblico sempre più numeroso, con una scrittura fortemente visionaria e una sintesi tra cantautorato e sonorità elettroniche. Prendendo in prestito dai dibattiti sull’identità sessuale il termine “queer” e definendosi loro stessi una “queer pop band”, La Rappresentante di Lista è progetto che fonde scrittura, teatro e forma canzone e rappresenta ad oggi una delle realtà più trasversali e interessanti del panorama musicale contemporaneo.

L’apertura della serata è prevista per le 21:00. Inizio del concerto ore 22:00. Prima e dopo il live selezione musicale a cura di Simone Bondi e Maurizio Covili.