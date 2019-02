“La domenica non si va a scuola”, ultimo appuntamento della rassegna con “La riscossa del clown”

Ultimo appuntamento con La domenica non si va scuola, la rassegna dedicata alle famiglie e ai bambini promossa da Emilia Romagna Teatro Fondazione in collaborazione con Conad. Un’importante occasione di crescita e condivisione, dando voce a un teatro capace di emozionare allo stesso tempo grandi e piccini.

Domenica 3 febbraio alle ore 16.30 va in scena al Teatro Storchi La riscossa del clown di Accademia Perduta/Romagna Teatri. Dopo novant’anni di sfortuna, delusioni e scivoloni, un vecchio clown torna a cavallo della sua sedia a rotelle per farsi giustizia. Sarà un’impresa impossibile dove renne acrobate, giocolieri miopi e mosche assassine cercheranno di impedirglielo. Ma lui, a colpi di naso rosso, lotterà fino all’ultimo respiro per difendere la sua dignità. Se ci riuscirà sarà solo grazie al sostegno degli spettatori… Facendo mostra delle loro abilità di giocoleria, beat-box, rumorismo, commedia dell’arte, mimo, acrobatica, tip tap e roue Cyr, gli attori di Madame Rebiné invaderanno il palco del Teatro Storchi con uno spettacolo di circo e teatro al servizio della leggerezza e del divertimento. Un cabaret alla riscossa in cui il clown finalmente trionfa.

Al termine di ogni spettacolo della rassegna, Conad offrirà a tutti i bambini una merenda.

