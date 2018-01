Il 20 febbraio alle ore 19,00 inaugura il nuovo ciclo degli “Incontri della Salute” in collaborazione con Ospedale di Sassuolo.



Titolo dell'incontro | La salute vien mangiando…di tutto, un po’. È giunta l’ora di riconciliare dieta onnivora e dieta vegetariana.



Saranno in sala:

Dott. Luigi Scordamaglia - Presidente Federalimentare - CEO Inalca

Dott.ssa Cristiana Ricciulli – Medico Nutrizionista specializzata in trattamenti omeopatici e fitoterapici

Dott.ssa Marcella Camellini – Dirigente Medico dell’Unità Operativa di Cardiologia e Responsabile del suddetto Progetto per l’Ospedale di Sassuolo.



I medici illustreranno come un’alimentazione onnivora con prodotti di origine animale e vegetale - opportunamente bilanciati - possa influire positivamente sullo stato di salute.

Si parlerà inoltre del “danno” creato dalle false mode alimentari e dai “prodotti senza” sino ad affrontare l’argomento delle fake news sull’impatto ambientale della produzione di carne.



L’incontro è gratuito ed aperto a tutti.

Per partecipare è sufficiente inviare una mail a saluteformazione@florim.com specificando il vostro nome e quello di eventuali ospiti o telefonare al numero 0536.840111.