"Santa Inquisizione: il flagello del libero pensiero", una seratatra storia e riflessione al femminile

Fra tanti flagelli che hanno successivamente devastato diverse parti della terra, non ve n'ha alcuno che abbia lasciato tracce sì difficili a cancellarsi, quanto la Santa Inquisizione. Ovunque il soffio mortifero del Santo Ufficio s'è fatto sentire; in tutte quelle regioni nelle quali questo tribunale di sangue ebbe sede, le città più popolose, fatte vedove ben presto de' loro abitanti industriosi, più non racchiusero nelle loro mura che delatori e vittime, carcerieri e carnefici; ed il suolo più fecondo, si vide ad una lunga sterilità abbandonato.



Tratto da “Storia critica dell'Inquisizione di Spagna" di Juan Antonio Llorente, ecclesiastico apostata. Perché è stata istituita la Santa Inquisizione e cosa ha rappresentato nei secoli? In che modo la sua ombra sinistra ha determinato il corso della storia?

Le Vie del Sale vi propone un viaggio nel tempo, uno sguardo ad un passato che ci appare remoto ma che è ancora radicato nel nostro immaginario e che al solo pensiero rievoca in noi scenari inquietanti. Conduce la serata di venerdì 16 febbraio (ore 20.30) Federica DeVicenzi, coach ed esperta di storia antica e orientale, interviene Jessica Costanzini Counselor professionista da sempre interessata a tematiche legate al femminile.

La serata prevede un contributo sala di 10 euro. Per partecipare occorre iscriversi all'indirizzo mail leviedelsale@gmail.com. L'evento si riterrà confermato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti (7).