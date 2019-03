"La Stanza dei Racconti", Martino Sgobba presenta il suo nuovo romanzo alla Libreria Ubik

Sabato 16 marzo 2019 alle 17,30 la Libreria UBIK di Modena (via dei Tintori 22, 41121, Modena info 059.2370059) ospita lo scrittore pugliese Martino Sgobba con il suo nuovo romanzo La Stanza dei Racconti (Ed. Giovane Holden). Il pomeriggio è condotto dalla giornalista Manuela Fiorini. L’evento è organizzato dall’Associazione I SEMI NERI di Modena di cui sono soci sia l'Autore, sia la conduttrice.

Il romanzo racconta la storia di un uomo che sul limitare della sua età più matura, sceglie di chiudersi in una stanza d'albergo a Belluno. Quella stessa città, fredda e tagliente, lo aveva accolto molto tempo prima, quando, insegnante alle prime armi, vi si era trasferito dal Sud. Nella solitudine della stanza 125, l'uomo intraprende una coraggiosa indagine retrospettiva sul proprio vissuto. Agli appuntamenti con la sua memoria si presentano tanti personaggi: i colleghi, gli incontri casuali, gli amici, gli amori, catturati in episodi quotidiani o straordinari, adesso lontani e perduti, ma narrati con una squillante vividezza capace di renderli presenza ancora attuale. Pensieri e fantasie si intrecciano in maniera inestricabile, rendendo indistinguibile la separazione tra ciò che è ed è stato reale e ciò che invece appartiene all'immaginazione, al desiderio o al rimpianto. E poi, superata la dimensione di ricordo e acquisita una nuova coscienza di sé, giunge la scelta di riprendersi il presente e di affrontare un tormentato percorso per riappropriarsi del difficile ruolo di padre.

L’Associazione di Scrittori i Semi Neri promuove la scrittura come strumento di diffusione della cultura e di salvaguardia delle tradizioni e della storia locale. In questa ottica si occupa anche di attività didattica e ha organizzato il 30 marzo prossimo, in collaborazione con il Salotto Aggazzotti di Modena un workshop di un’intera giornata dal titolo Cartucce d’inchiostro – dal thriller al giallo passando per il noir proposto per chi ha già esperienza di scrittura, avendo pubblicato, o partecipato a progetti letterari, o a chi ha già frequentato un corso di base di scrittura creativa.