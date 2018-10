La stregoneria a Modena, visita guidata serale il 31 ottobre

La visita guidata toccherà i luoghi chiave della città legati al tema della stregoneria, dal tribunale dell'Inquisizione all'antica chiesa di S. Michele, fino al luogo nel quale la tradizione colloca i sabba modenesi.

Analizzeremo storie e vicende di uomini e donne accusati di pratiche stregonesche tra il XIV e il XVI secolo: parleremo in particolare di Benvenuta Benincasa, nota guaritrice, di Anastasia da Cutigliano, conosciuta come la Frappona ed esperta in sortilegi d'amore, e di don Guglielmo Campana, sacerdote e negromante.

Punto d’incontro: Piazza Roma a Modena, sotto il portico.

Quota di partecipazione: 5 € a persona.

Durata prevista: un’ora e mezzo circa.

La visita guidata sarà condotta da una guida turistica abilitata.