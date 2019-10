"La stregoneria a Modena", visita guidata nei luoghi storici

La visita guidata in notturna toccherà i luoghi chiave della città legati al tema della stregoneria, dal tribunale dell'Inquisizione all'antica chiesa di S. Michele, fino al luogo nel quale la tradizione colloca i sabba modenesi.

Analizzeremo storie e vicende di uomini e donne accusati di pratiche stregonesche tra il XIV e il XVI secolo: parleremo in particolare di Benvenuta Benincasa, nota guaritrice, di Anastasia da Cutigliano, conosciuta come la Frappona ed esperta in sortilegi d'amore, e di don Guglielmo Campana, sacerdote e negromante.

Contemporaneamente alla visita guidata per gli adulti verrà organizzato un gruppo a parte per i bambini.

Durata prevista: un’ora e mezzo circa.

L’associazione Arianna non percepisce proventi da questa iniziativa. La visita sarà condotta da una guida turistica abilitata. La prenotazione è obbligatoria: tramite sms oppure inviando una e-mail all’indirizzo arianna.guide@libero.it