"La tragedia del vendicatore" di Thomas Middleton al Teatro Storchi

Declan Donnellan, uno dei più grandi registi europei, Leone d’Oro alla carriera, dirige per la prima volta degli attori italiani in una coproduzione Piccolo Teatro di Milano ed Emilia Romagna Teatro Fondazione, di cui cura anche la drammaturgia, La tragedia del vendicatore (The Revenger's Tragedy, 1606), dell’elisabettiano Thomas Middleton, nella versione italiana di Stefano Massini, in scena al Teatro Storchi di Modena dal 17 al 20 gennaio.



Negli ultimi anni sono stati molto apprezzati e applauditi gli allestimenti shakespeariani del regista britannico, come Cymbeline nel 2007, Macbeth nel 2010 e Racconto d’inverno nel 2016, che ora affronta un altro dei capolavori della tradizione teatrale inglese, allegoria potente di un Seicento fatto di intrighi, di corruzioni, di narcisismi e di brame di potere. Contemporaneo a Shakespeare – era di sedici anni più giovane del Bardo – Middleton attribuisce ai personaggi della sua pièce nomi “parlanti”, così da connotarne fin da subito il ruolo e il comportamento: Vindice, Spurio, Supervacuo, Lussurioso, Ambizioso, Castiza.

«Middleton e Shakespeare – spiega Donnellan – si affermarono in una Londra scenario di cambiamenti dirompenti. Era un tempo di boom economico e bancarotta, dominato da un disagio sociale destinato a sfociare nella rivoluzione che avrebbe, alla fine, completamente distrutto il contesto culturale dei due autori. Leggendo Middleton si percepisce una minaccia incombente, che cresce come un tumore invisibile fino a scoppiare, alimentata dal rancore e dall’ingiustizia.

Ci parla di un governo corrotto, invischiato in loschi affari, di un popolo che si compra al prezzo dei beni di consumo. Descrive una società ossessionata dal sesso, dalla celebrità, dalla posizione sociale e dal denaro, dominata dal narcisismo e da un bisogno compulsivo di auto rappresentarsi per convincere gli altri – ma soprattutto se stessi – di essere buoni e belli».

«All’epoca l’Italia – conclude Donnellan – era un luogo proibito che ben pochi inglesi avrebbero visitato. L’Europa cattolica rappresentava per gli inglesi protestanti un altrove simile a quel che la Russia sovietica incarnava quando eravamo ragazzi: era il potenziale invasore, latore di un’ideologia perniciosa».

Conversando di teatro

sabato 19 gennaio alle ore 17, la compagnia incontra il pubblico presso il Ridotto del Teatro Storchi. Conduce Enrico Bollini.

Stagione 2018/2019

Teatro Storchi, Largo Garibaldi 15, Modena

17, 18 gennaio ore 21.00

19 gennaio ore 20.00

20 gennaio ore 15.30

La tragedia del vendicatore

di Thomas Middleton

drammaturgia e regia Declan Donnellan

versione italiana Stefano Massini

scene e costumi Nick Ormerod

luci Judith Greenwood, Claudio De Pace

musiche originali Gianluca Misiti

personaggi e interpreti (in ordine alfabetico)

Lussurioso - Ivan Alovisio

Junior - Alessandro Bandini

Giudice - Marco Brinzi

Vindice - Fausto Cabra

Direttore carcere - Martin Ilunga Chishimba

Supervacuo Christian Di Filippo

Ippolito - Raffaele Esposito

Vescovo - Ruggero Franceschini

Duchessa / Graziana - Pia Lanciotti

Spurio - Errico Liguori

Castiza - Marta Malvestiti

Ambizioso - David Meden

Duca - Massimiliano Speziani

Medico - Beatrice Vecchione

regista assistente Francesco Bianchi

interprete di Declan Donnellan Francesco Petruzzelli

collaboratore movimenti di scena Alessio Maria Romano

co-produzione Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa ed Emilia Romagna Teatro Fondazione

durata 1 ora e 50 minuti

Informazioni e prenotazioni Teatro Storchi:

Prezzi dei biglietti € 25 / 12,50

Biglietteria Teatro Storchi - Largo Garibaldi 15, Modena

Orari apertura al pubblico: martedì, venerdì e sabato ore 10 - 13 e dalle 16.30 -19 – mercoledì e giovedì ore 10-14

biglietteria@emiliaromagnateatro.com | modena.emiliaromagnateatro.com | www.vivaticket.it



Biglietteria telefonica – tel. 059 2136021

Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13

Gallery