“La via d’oro”, personale di Michelangelo Galliani alla Galleria d’Arte Contemporanea di Pavullo 

Sabato 11 maggio alle ore 17.30 si apre al pubblico “La via d’oro”, mostra personale dell’artista Michelangelo Galliani presso la Galleria d’Arte Contemporanea di Palazzo Ducale di Pavullo nel Frignano, a cura del direttore della Galleria Paolo Donini, in collaborazione con la Galleria d’Arte Contini Contemporary di Londra.

L’esposizione propone opere di Michelangelo Galliani, scultore affermato sulla scena nazionale ed internazionale e docente di Tecniche del marmo e delle pietre dure all’Accademia di Belle Arti di Urbino.

Le opere presenti rispecchiano a pieno il suo stile originale, costantemente teso a mescolare un linguaggio accademico del marmo bianco di Carrara con altri materiali, come oro e piombo, i quali permettono di sperimentare modalità espressive affini ad una sensibilità moderna.

Nella sua continua ricerca introspettiva, Galliani ripropone stabilmente un equilibrio tra figure antropomorfiche levigate e pure, tipiche della scultura classica, ed una poetica del non finito con parti solamente abbozzate, se non mutilate.

In occasione della mostra di Michelangelo Galliani presso la Galleria dei Sotterranei di Palazzo Ducale si terrà un concerto dedicato al tema dell’Amore “NOTE D'AMORE”, musiche di G. Puccini, F. Tosti, G. Luporini - Caterina Manicardi, soprano, Manfredo Meneghetti, tenore, Angelo Zardo, pianoforte a cura del Circolo Musicale Bononcini di Pavullo n/F.

La mostra sarò visitabile fino al 30 giugno 2019, ad ingresso gratuito, nei seguenti orari: sabato, domenica e festivi: h. 16.00 – 19.00, su richiesta dal lunedì al sabato: h. 10.00 – 12.30 martedì e giovedì : h. 15.00- 17.30. Per informazioni: Ufficio Cultura, Palazzo Ducale di Pavullo nel Frignano, via Giardini 3 tel. 0536.29022/ 29026 – cultura@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it.