Felice Pedroni, a Modena si racconta la vita del pioniere di Fanano che inseguì i propri sogni

Sabato 20 luglio, ai Cortili di AGO, a partire dalle 21.30, andrà in scena “Felix - vita di Felice Pedroni”. La pièce racconta la vita avventurosa, improbabile e allo stesso tempo reale di Felice Pedroni, migrante Italiano di fine ottocento, che lasciò il borgo montano nel quale era nato per cercare fortuna prima in Francia e poi in America.

Lo spettacolo mostra un frammento della storia degli Italiani oggi più che mai attuale: la migrazione come mezzo per conseguire una vita migliore, lontano dalla fame e dalle malattie. Felice Pedroni, minatore, poi pioniere ed infine cercatore d’oro, è lo specchio di un’umanità alla ricerca dei propri sogni, pronta a sacrificare ogni cosa per poterli raggiungere.

“Felix - vita di Felice Pedroni” è stato realizzato con la collaborazione di Massimo Turchi, preziosa guida che ha portato la compagnia Cajka Teatro a visitare i luoghi dell’infanzia di Felice Pedroni, a Trignano (frazione di Fanano) e con il sostegno del Comune di Fanano. Lo spettacolo è il primo capitolo di una trilogia dedicata ai volti dell’Appennino modenese, che ha dato i natali a numerosi personaggi entrati nella storia. La regia è di Riccardo Palmieri; in scena Marco Massarotti della compagnia Cajka Teatro.

“Felix - Vita di Felice Pedroni” fa parte della rassegna teatrale Palco / Scenico, curata dall’associazione Instabile 19 per il Cortili di Ago.

Gli eventi dei Cortili di AGO sono tutti ad ingresso gratuito e proseguiranno fino a settembre. Il programma completo è disponibile sul sito web.