Il meglio di Magica Scienza 2018 al Museo della Bilancia di Campogalliano

Giornata di apertura speciale quella di domenica 30 dicembre per il Museo della Bilancia di Campogalliano. Nel pomeriggio lo spazio espositivo di via Garibaldi 34/a propone “Il meglio di Magica Scienza 2018”, un appuntamento da non perdere per bambini e ragazzi curiosi di sperimentare, conoscere e divertirsi. Alle ore 16 e alle ore 17 sono in programma due sessioni con gli “esperimenti pazzi” alla scoperta della scienza sorprendente e che fa stare a bocca aperta.

Le attività, consigliate per bambini e ragazzi 6-11 anni (anno più, anno meno), hanno una durata di circa un'ora e un costo di 3 euro ad incontro (accompagnatori omaggio).

L’iniziativa è a numero chiuso (max 15 partecipanti a turno). Prenotazione consigliata: 059.899422 (da lunedì a sabato); 059.527133 (solo sabato e domenica).