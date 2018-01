In cerca del Clown al Teatro dei Venti con il Laboratorio per i più piccoli

Cosa avrà mai da insegnare un Clown? Il contrario, l’opposto, il paradossale: un modo di guardare il mondo stando puntati con le mani a terra e i piedi per aria, a testa in giù. Sabato 3 febbraio (ore 14.30-18.30) e domenica 4 febbraio (ore 9.00-13.00) presso la sede del Teatro dei Venti di Modena si terrà il primo appuntamento del Laboratorio di Clown e giocoleria per bambini e ragazzi dagli 8 ai 12 anni. Il laboratorio, condotto dall'attore Federico Faggioni, si sviluppa attraverso l'apprendimento di esercizi di movimento, tecniche specifiche, improvvisazioni, creazioni singole e con partner, piccoli esperimenti di comicità. I partecipanti vengono così guidati alla scoperta di una gestualità spontanea che consente l’espressione delle emozioni, per ridere e far ridere attraverso l’autoironia, fornendo gli strumenti tecnici alla base del comico-clownesco.

Negli incontri saranno forniti inoltre elementi di base di acrobatica, giocoleria, manipolazione di oggetti ed equilibrismo. Costo 65 euro. Info e iscrizioni: 059 7114312 - 389 799 3351 - info@teatrodeiventi.it. Il Laboratorio prevede anche un secondo week end il 14-15 aprile al quale ci si potrà iscrivere successivamente.

Questo percorso fa parte delle proposte del Centro di Formazione Teatrale, un'officina creativa per attori, appassionati di teatro e spettatori curiosi all'interno dell'offerta Arci Corsi, con il patrocinio del Comune di Modena. Prossimi appuntamenti: Seminario di Storia del Teatro condotto dal professor Gerardo Guccini, in quattro incontri, il 27 gennaio, 17 febbraio, 17 marzo e 7 aprile; “Costumestoria” Laboratorio condotto dalla costumista e scenografa Emanuela Dall'aglio in due appuntamenti intensivi, il 10-11 febbraio e il 23-24-25 marzo; “Telepatia e Matematica” Laboratorio di drammaturgia condotto da Mariano Dammacco nell'ambito di Trasparenze Stagione. Inoltre fino alla fine di gennaio è possibile fare la lezione di prova gratuita e iscriversi ai corsi settimanali per bambini, ragazzi e adulti.

Per info e iscrizioni occorre contattare il Teatro dei Venti (Via San Giovanni Bosco, 150 – Modena) all'indirizzo info@teatrodeiventi.it o ai numeri 059 7114312 o 389 799 3351. Per partecipare ai corsi e laboratori occorre la Tessera Arci 2018, che si può sottoscrivere al momento dell'iscrizione.