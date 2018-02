Go Digital, laboratori all'ex Ospedale Sant'Agostino

Disegnare attraverso un piccolo robot su ruote, avventurarsi nel sistema solare immaginando incredibili videostorie, diventare ‘artisti generativi’ usando le macchine per realizzare opere d’arte: queste le attività proposte in una serie di laboratori gratuiti che si svolgeranno sabato prossimo, 17 febbraio, dalle 15.30 alle 18.30, all’ex ospedale Sant’Agostino di Modena.

Promossi da Fondazione Cassa di Risparmio di Modena in collaborazione con Fondazione Golinelli, i laboratori sono pensati per un pubblico di tutte le età, a partire dai 5 anni, e si terranno negli spazi del Sant’Agostino (Largo Porta sant’Agostino 228, Modena), con ingresso di fronte al Palazzo dei Musei. Per partecipare occorre iscriversi online sul sito www.fondazione-crmo.it/edutainment.

Il primo laboratorio, intitolato ‘Scrivere e disegnare con i robot’ e riservato ai bambini da 5 a 7 anni, intende fornire le basi del coding (programmazione) e della robotica servendosi di robot su ruota programmabili. Il secondo, ‘Storie Spaziali’, condurrà i partecipanti (dai 7 ai 10 anni) alla scoperta del sistema solare grazie a HP Sprout, una postazione multimediale potente ed innovativa che consente di acquisire ed elaborare oggetti realizzati dai partecipanti e creare videostorie in stop-motion. Infine, l’ultimo laboratorio della giornata, ‘Artisti Digitali’, per bambini a partire da 11 anni e per gli adulti., è dedicato all’arte generativa, una corrente artistica che prevede l’impiego di software per generare automaticamente prodotti esteticamente interessanti. I partecipanti potranno cimentarsi in questa attività artistico/tecnologica e confrontarsi su chi sia l’artefice dell’opera: la macchina o l’artista?