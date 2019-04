Laboratori di concia delle pelli e fusione dei metalli al Parco delle Terramara

Lavorazione e utilizzo delle pelli mercoledì 1 maggio, e fusione e lavorazione dei metalli domenica 5 maggio, a ingresso gratuito in quanto prima domenica del mese. Maggio al Parco archeologico museo all’aperto della Terramara di Montale incomincia all’insegna delle abilità artigianali e lavorative che si svolgevano nel villaggio dell’età del bronzo, circa 3.500 anni fa.

Mercoledì 1 maggio gli esperti in antiche tecniche artigianali presentano dimostrazioni che vanno dalla concia agli innumerevoli utilizzi della pelle degli animali. La lavorazione della pelle è una delle attività umane dalle origini più remote, che nell’età del bronzo si arricchisce di tecniche legate all’uso di strumenti in metallo, oltre che di spatole e raschiatoi in corno di cervo e selce. Armature, abiti, calzari, gerle e bisacce, finimenti per bardare il cavallo e lacci utili ai più svariati usi venivano prodotti con pellame ottenuto dalla caccia e dall’allevamento.

Per i bambini, un laboratorio artigianale per realizzare piccoli porta-segreti in pelle da personalizzare (consigliato dai 6 ai 13 anni).

Domenica 5 maggio con ingresso gratuito, la Terramara ospita “Le vie dei metalli”, iniziativa che permette ai visitatori di assistere in diretta a esperimenti di fusione e lavorazione di armi e utensili in bronzo. Gli esperti de “Il Tre di Spade” Federico Scacchetti, Luca Pellegrini, Andrea La Torre, Monia Barbieri, presentano i risultati di ricerche condotte sui materiali rinvenuti nelle Terramare. Al centro delle sperimentazioni un oggetto evocativo: la spada, simbolo del potere guerriero. A bimbi e ragazzi è dedicato laboratorio di sbalzo su lamina di rame per decorare armature e scudi degli antichi guerrieri (consigliato 6/13 anni). In caso di maltempo l’iniziativa potrebbe subire variazioni

La Terramara di Montale in via Nuova Estense apre al pubblico domeniche e festivi fino al 16 giugno. Orari: 9.30-13.30 e 14.30-18.30 (ultimi ingressi 11.45 e 17.30). Le visite guidate partono ogni 45 minuti per gruppi di max 50 persone. Ingresso intero € 7, ridotto € 5, gratuito fino a 5 e oltre 65 anni e per tutti in tutte le prime domeniche del mese; riduzione del 50% sul biglietto con la Fidelity Card del Parco; con biglietto MuSa - Museo della Salumeria Castelnuovo Rangone ingresso ridotto. Tel. 059 2033101 (9-12 da martedì a venerdì; 10-13 e 16-19 sabato e domenica).

Programma completo e informazioni per organizzare la visita sul sito (www.parcomontale.it e-mail museo@parcomontale.it). Facebook “parcomontale”.