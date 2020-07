Continua "Estate in Habitat", laboratori gratuiti per bambini a Soliera

Nell'ambito di "Estate in Habitat 2020", rassegna estiva a cura del Circolo Arci di Soliera, in via Berlinguer 201, si svolgeranno dei laboratori gratuiti per bambini, in collaborazione con Coop Alleanza 3.0.

Il primo, che era previsto per venerdì 17 luglio, è stato rinviato per cause di forza maggiore a giovedì 23 luglio. Il secondo appuntamento si svolgerà venerdì 24 luglio, mentre il terzo è in programma per il venderì successivo, 31 luglio.

I laboratori si svolgeranno in piccoli gruppi, in due turni: uno alle ore 21 e uno alle ore 22, sembre nel rispetto norme antiCovid-19. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, Pina 331 1127140.