"Il cielo è sempre più blu", laboratorio di cianotipia

Sabato 16 giugno, ore 15. Alla Galleria Civica di Modena un laboratorio sull'antica tecnica della cianotipia per adulti e bambini dai 6 anni in su. Aperte le iscrizioni.

Un laboratorio di disegno "fotografico" per scoprire e sperimentare l'antica tecnica della cianotipia, che permette di ottenere stampe di colore blu ciano attraverso l’esposizione diretta alla luce del sole. Dopo una visita alla mostra A cosa serve l’utopia, i partecipanti saranno coinvolti nella creazione di una grande opera collettiva composta esclusivamente di visioni blu, colore simbolo della pace e della fratellanza.

Il laboratorio rientra nel costo del biglietto valido per accedere alla mostra. Ingresso gratuito per gli under 18, gli over 65 e per il primo accompagnatore di under 10. Prenotazione obbligatoria: chiama lo 059 2032919 dal mercoledì al venerdì dalle 10.30 alle 13 e dalle 16 alle 19, sabato, domenica e festivi dalle 10.30 alle 19.