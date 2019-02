Iniziative per bambini, a Palazzo dei Musei un laboratorio didattico tra narrazione e pittura

"Due strani personaggi si aggirano nel Museo. Hanno perso il loro circo: domatore ballerina, elefante, coccodrillo, tutti spariti. Ma per fortuna hanno scatole, pittura e poesia. Insieme al pubblico ritroveranno tutto il necessario per fare un circo tutto nuovo, con le ali!" Incomincia così l’avventura nei Musei, per bambini da quattro anni in su, proposta domenica 24 febbraio alle 16 dal laboratorio didattico Dida di Palazzo dei Musei, nell’ambito della mostra “Io sono una poesia” sul fermento nelle arti che ha contraddistinto Modena e Reggio Emilia negli anni Sessanta.

L’iniziativa, la seconda del calendario 2019 della rassegna “Primavera ai Musei civici”, si intitola “Anim'ali con la coda, con le macchie, tutte strisce” e comprende una narrazione di Cristina Carbone ed Elisa De Benedetti di “Sassolini tracce di fiaba” per poi sfociare in un laboratorio finale in collegamento alla mostra in corso.

Famiglie e bambini sono attesi in mostra per partecipare a un gioco tra narrazione e pittura a scomporre e ricomporre manti e orecchie, zampe e code, a scoprire quanto sono profonde le macchie del leopardo e trovare le parole che nascondono le strisce della giraffa. A costruire e raccontare una storia e tante storie. Poi, in un divertente laboratorio, i bimbi realizzeranno un piccolo ritratto del loro animale preferito.

Informazioni e prenotazioni al numero di telefono 059 2033121 (lun-ven 8.30-13) oppure per e-mail all’indirizzo laboratorio.didattico.museo@comune.modena.it.