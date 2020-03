"Self Help", torna a Modena il laboratorio di discussione per uomini separati

Torna, a partire da lunedì 23 marzo, il laboratorio "SELF HELP" di discussione per padri e uomini separati e in via di separazione condotto dal dott. Franco Boldrini e dal prof. Massimo Panari.

Questo ciclo, presente da 8 anni a Modena, a cui è sempre stato possibile partecipare gratuitamente, si svolgerà sempre al lunedì sera alle ore 21.00 alla Città dei Ragazzi. Le date, per la precisione, sono:

23 marzo

30 marzo

6 aprile

27 aprile

4 maggio

11 maggio

18 maggio

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, contattare i numeri telefonici: 339 3142626 - 347 2223158.