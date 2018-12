Appuntamento invernale con "Oh my green", laboratori e sostenibilità a Formigine

Il Natale, ma non solo, al centro degli appuntamenti invernali di “Oh my green!”, la rassegna dedicata alla sostenibilità, con tanti eventi e laboratori per grandi e piccoli al Ceas di via Sant’Antonio, a cura della cooperativa sociale La Lumaca.

Si comincia giovedì 6 dicembre alle 16,30 con “Bug’s hotel”: il laboratorio per bambini e ragazzi dai 4 ai 10 anni dove si insegna a costruire un piccolo rifugio per gli insetti utili.

Dedicato alla stessa fascia di età, l’appuntamento che preparerà invece alle imminenti feste con “La magica carta di Natale”, giovedì 13 dicembre dalle 16.30.

“Do it yourself! La tavola di Natale si fa bella”, laboratorio di autoproduzione per adulti mercoledì 19 dicembre a partire dalle 20.30.

A cura di Leila – La Biblioteca degli oggetti, sono invece due momenti per viaggiare con la fantasia, grazie a “Fiabe dal Polo Nord”, lettura animata per bambini e laboratorio creativo col legno, sabato 29 dicembre alle 16,30 e, sempre alla stessa ora, “Storie di e con oggetti”, microteatro per bambini in programma sabato 12 gennaio.

Tutte le iniziative (programma completo sul sito del comune) sono gratuite, ma è richiesta la prenotazione (fino a esaurimento posti) al 3805889716 e la presenza di un adulto. Per essere aggiornati sulle iniziative c’è invece la newsletter del CEAS (iscrizioni all’indirizzo ceasformigine@lalumaca.org).