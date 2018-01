"Laicità e protestantesimo in europa", un dibattito con UAAR Modena

In occasione del cinquecentesimo anniversario della Riforma protestante il Circolo UAAR (Unione degli atei e degli agnostici razionalisti) di Modena organizza per il giorno giovedì 18 gennaio 2018 alle ore 20:45 presso la Sala “Redecocca” un dibattito su LAICITA’ DELLO STATO E PROTESTANTESIMO IN EUROPA A 500 ANNI DALLA RIFORMA. Tra i relatori Guido Armellini della chiesa valdese e Beppe Manni, ex sacerdote cattolico. Ingresso libero.