Lambrusco e ciclocross, il perfetto connubio della Cantina di Formigine

Anche quest’anno la Cantina Formigine Pedemontana ospita la tradizionale kermesse autunnale di ciclocross. La manifestazione, in programma domenica 28 ottobre, è organizzata da Maurizio Gibertini (Gruppo sportivo Tribool Team) con il patrocinio dell’assessorato allo Sport del Comune di Formigine.

La giornata prevede due momenti agonistici. Nella mattinata (a partire dalle ore 9) sono in gara le categorie cicloamatoriali con le prove di mountain bike e ciclocross sotto l'egida della Uisp Lega Ciclismo e l'organizzazione tecnica del Gs Tribool Team, valida anche come terza prova del "Trofeo Modenese". Nella seconda parte della giornata (ore 12.45) gareggiano le categorie giovanile con una prova promozionale (7/11 anni), mentre dalle 13.30 cominciano le gare delle categorie nazionali (12/18 anni) sotto l'egida della Federazione Ciclistica Italiana e l'organizzazione della US Formiginese.

Sono oltre 300 gli atleti complessivamente attesi a questa kermesse formiginese di ciclocross, che rappresenta anche un’occasione per promuovere le eccellenze del territorio, a partire dal Lambrusco.