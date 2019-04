Torna la Lambruscolonga a Modena e quest'anno anche nel Teatro Pavarotti

Dopo il grande successo delle precedenti edizioni e il tour del 2018 nella provincia, torna per la dodicesima edizione a Modena il tour eno-gastronomico incentrato sul vino simbolo del territorio e della città di Modena con tantissime novità, a partire dalla degustazione a Teatro Comunale.

Il 3 maggio alle 19, il centro storico di Modena, dopo il grande successo delle precedenti edizioni, tornerà ad ospitare la “Lambruscolonga”. Un’occasione imperdibile per chi volesse sperimentare, o rivivere, l’esperienza dell’unico tour eno-gastronomico-storico incentrato sul lambrusco, vino simbolo della città e del territorio e uno dei prodotti tipici italiani più rivalutati in patria e all’estero.

La Lambruscolonga si snoderà attraverso tutto il centro storico, al fine di valorizzarne sapori ed eccellenze, coinvolgendo 25 locali di riferimento per la cittadinanza. I partecipanti potranno scegliere tra 3 diversi percorsi, composti da tappe raggiungibili a piedi, in bicicletta o skateboard, e ad ogni tappa potranno degustare il lambrusco prescelto per quel locale selezionato tra le migliori proposte delle cantine aderenti, e uno stuzzichino abbinato ad hoc dal locale per esaltarne il sapore.

In questa edizione la Lambruscolonga cercherà di battere tutti i record precedenti, cercando di aumentare ancora di più il flusso dei turisti venuti apposta per l’occasione: il 3 maggio gli organizzatori schiereranno in diverse zone del centro storico musica, arte, spettacolo, moda, tanti concerti musicali, e metteranno a disposizione addirittura oltre 10.000 calici di buon Lambrusco scelti esclusivamente dalle migliori cantine delle province di Modena, Reggio e Mantova e per la prima volta anche dal bolognese.

Grandi novità di questa edizione la degustazione al TEATRO COMUNALE DI MODENA L.PAVAROTTI, che permettera’ ai partecipanti della Lambruscolonga di avere un assaggio delle specialita’ Remondini all’interno del Teatro stesso, oltre a poter partecipare al contest fotografico “Teatro Photo Contest”. Inoltre torna a grande richiesta la madrina JESSICA MARCHETTI, notissima stilista modenese, il guinness world record ALLE TATTOO, l’esibizione di auto di MODENA STREET SHOW, la presentazione della moda etica ETHIC C’EST CHIC della bottega d’oltremare. Inoltre per la prima volta la Lambrusconga promuove la mostra personale di ROSSANO FERRARI che sara’ presente a Palazzo Comunale alla sua mostra personale “I Love Mòdna”.

Record di CONCERTI in questa manifestazione. per la prima volta ben 5 concerti contemporanei in 5 strade/piazze della citta’ grazie alla stretta collaborazione dei locali che investono con noi sulla lambruscolonga: per la prima volta i CONTROTEMPO in Piazza San Francesco (dopo l’ultima esibizione al Radio Bruno Estate), ma tornano anche a grande richiesta gli ONIRICA in largo San Giorgio ℅ il Tigellino Ducale, e i GARAGE DAMEDEO in via Emilia ℅ PizzALTaglio, in piu’ novita’ in Piazza Grande gli SWINGARI ℅ il Caffe’ Concerto e in via Bonacorsa il dj e sax LENA&CACCIATORI ℅ lo Spaccio delle Carceri. Inoltre ancora musica e dj set tutta sera presso Emmanuelle Wine Bar, il Bamboo Music&Drink, Calle9, e il bar Stadio.

Infatti dalle 22 alle 2 di notte come da tradizione tutti i partecipanti avranno uno shot di Lambrusco gratis al BAMBOO Music&Drink per finire la serata al parco Novi Sad con musica e allestimento a tema. Allo stesso orario e’ aperto per tutti i partecipanti anche il BAR STADIO con uno shot di LambroCocktail o il CALLE9 per il LambroParty.

Scopriamo i nuovissimi percorsi e i locali partecipanti:

Il primo si chiama LA BONISSIMA, dal costo 19 euro coinvolgerà i seguenti locali: Punto&Pasta, Ristorante L’Incontro, Gusto Premiere (new entry), PizzALTaglio, il Caffe’ Concerto, la Bottega d’Oltremare, e Athenauem.

Il secondo è il Percorso ELISIR D’AMORE da 23 euro con la grande sopresa del Teatro Comunale di Modena aperto per i nostri partecipanti dall’entrata di via Goldoni (dietro alla statua di Pavarotti) seguendo questo percorso: Chersenteria di via Albinelli, Maxela, Trattoria Pomposa Al Re Gras (dello chef stellato Luca Marchini che ci sostiene dalla prima edizione), Osteria Rossi (new entry), Viva Nachos, il Teatro Comunale, Massimo&Rossella, e l’Ordine del Nocino.

Il terzo percorso è il Percorso GHIRLANDINA che passa appunto da piazza Grande seguendo questo percorso: la Caffetteria dei Musei, lo Spaccio delle Carceri (new entry), Caffe’ Concerto, Sosta Emiliana, Marybistro’, La Smorfia, il Tigellino Ducale.

La Lambruscheria, il locale wine shop ideatore ed organizzatore dell’evento stesso, sarà il punto di partenza dove i partecipanti potranno ritirare il loro “starter kit”, comprensivo di bicchieri e porta bicchieri, il tutto con la collaborazione fondamentale dei MAIN SPONSOR della manifestazione BPER BANCA, ALCAR UNO e ITALPIZZA, e la collaborazione di CONFESERCENTI MODENA. Media Partner RADIOSTELLA.

Main partner vinicole le cantine GIACOBAZZI, CANTINA FORMIGINE PEDEMONTANA, CANTINA DI SORBARA E VITIVINICOLA FANGAREGGI. Le altre cantine partecipanti: Gavioli Antica Cantina, Cantina Bassoli, Fondo Bozzole, Azienda Agricola Pezzuoli, Poderi Fiorini, Il Serraglio, Cantina Settecani, Opera02, Azienda Agricola Minelli, Cavicchioli, Azienda Agricola Martelli. Le cantine vinicole presenti a questa edizione presenteranno solo i loro migliori prodotti, a testimonianza dell’altissima qualità che constraddistingue la manifestazione. Partner della Lambruscolonga sono l’Ordine del Nocino modenese, Balnea Terme della Salvarola, Modena Street Show, Acetaia Malagoli Daniele e il 212 Ristorante.

I ticket sono già acquistabili in prevendita da oggi presso:

● Lambruscheria - Calle di Luca 16

● Alessio2 food&wine - via Giardini 240

● ONLINE su www.modenamoremio.it, su www.eventbrite.it e su www.spiiky.com

● per la prima volta sul nuovo e-commerce della Lambruscheria https://lambruscheriamodena.it/products/ticket-lambruscolonga-2019

● per la prima volta in prenotazione al “212” con pagamento tramite Paypal

I ticket rimasti invenduti saranno acquistabili direttamente il giorno della manifestazione maggiorati di 2 € in dal costo di prevendita. I biglietti acquistati online potranno essere ritirati la sera stessa della manifestazione presso l’Info-Point in Calle di Luca dalle 16 alle 20.

Spazio per la BENEFICENZA in questa edizione a favore della associazione ANGELA SERRA, presenti durante la serata con i volontari e con lo scrittore e regista ORAZIO GIANNONE, gia’ autore di “Modena piccola Venezia” promosso dallo staff della Lambruscolonga e che il 3 maggio proporra’ il suo ultimo libro al 100% devoluto in beneficenza.

Tutti gli aggiornamenti della manifestazione in tempo reale sulla pagina facebook della Lambruscheria e sull'evento "Lambruscolonga Modena". La consulenza di marketing&comunicazione dell’evento è affidata come sempre al giornalista e scrittore FRANCESCO FOLLONI, e l’accoglienza della serata a FILIPPO VERNI in Piazza San Francesco che dara’ il benvenuto ai tanti partecipanti assieme alla storica Miss Lambruscolonga Sharon Zanasi, all’ultima Miss Greta Scannavini e le LambroGirls che si snoderanno per il centro storico.

L’evento, patrocinato dal Comune di Modena, nasce da un’idea di Alessio Bardelli e Valentina Reggiani, è organizzato dalla Lambruscheria, Calle di Luca 16, in collaborazione con Modenamoremio - società di promozione del centro storico, e SanFra - associazione commercianti e residenti centro storico.