Torna la Lambruscolonga 2018. L'aperitivo più lungo della città

Venerdì 4 maggio dalle 19.00, il centro storico di Modena, dopo il grande successo delle precedenti edizioni, tornerà ad ospitare la “ Lambruscolonga ”. Un’occasione imperdibile per chi volesse sperimentare, o rivivere, l’esperienza dell’unico tour eno-gastronomico-storico incentrato sul lambrusco, vino simbolo della città e del territorio e uno dei prodotti tipici italiani più rivalutati in patria e all’estero. Con il patrocinio del Comune di Modena e del Consorzio del Lambrusco in collaborazione con Confesercenti Modena, ModenAmoreMio e Sanfra, quest’anno l’evento ha l’importante supporto di BPER Banca, della FORD Sascar e di SMA e come media Partner Radio Bruno.

Lambruscolonga in tour

Quest’anno per la prima volta, con il supporto di Confesercenti, degli sponsor e delle amministrazioni locali che credono nella promozione del territorio, la Lambruscolonga sarà in “TOUR” a Carpi (giugno), Vignola (luglio), Pavullo (agosto), e in altre città della provincia in autunno che saranno comunicate al termine del tour estivo. La Lambruscolonga si snoderà attraverso tutto il centro storico, al fine di valorizzarne sapori ed eccellenze, coinvolgendo 30 locali di riferimento per la cittadinanza. I partecipanti potranno scegliere tra 4 diversi percorsi, composti da tappe raggiungibili a piedi, in bicicletta, roller o skateboard, e ad ogni tappa potranno degustare il lambrusco prescelto per quel locale, selezionato tra le migliori proposte delle cantine aderenti, e uno stuzzichino abbinato ad hoc dal locale per esaltarne il sapore.

Le novità

In questa settima edizione, la piu’ social e smart di sempre, la Lambruscolonga cercherà di battere tutti i record precedenti, con l’obiettivo di aumentare ancora di più il flusso dei turisti venuti apposta per l’occasione che anche nell’ultima edizione era consistente: il 4 maggio gli organizzatori metteranno a disposizione un record di 1900 bottiglie di Lambrusco, ovvero 13.000 calici in una sola lunga serata, tutti di altissima qualità. Grandi novità di questa edizione: la sfilata d'auto di lusso “Modena Wheels Preview” che passeranno da piazza Roma per giungere in piazza San Francesco con splendide Alfa Romeo, Morgan, Giuliette, Ferrari GTS, Maserati e tante altre auto da sogno, 3 concerti musicali contemporanei in 3 piazze del centro storico di Modena ( Skandals in piazza San Francesco, Onirica in largo San Giorgio e Garage Damedeo con San Biagio), la mostra d'auto di lusso “Modena Wheels Preview” che sfileranno da piazza Roma per giungere in piazza San Francesco e la sfilata di Moda a cura dell’Istituto Galileo Galilei di Mirandola con la giuria capitanata da Jessica Marchetti e la collaborazione di CNA Modena, con elezione di Miss Lambruscolonga 2018 e altra importante novità per la prima volta la Lambruscolonga regalerà 300 biglietti per visitare gratuitamente il simbolo di Modena, la Torre Ghirlandina.

Beneficenza e tanti ospiti

Quest’anno spazio anche alla beneficenza: parte del ricavato dell’evento sarà destinato ad AUT AUT MODENA ONLUS - IL TORTELLANTE associazione famiglie di persone con Autismo, e la collaborazione con TERRA NUOVA per sostenere la formazione professionale dei giovani in Salvador grazie alla Bottega di Oltremare che promuove l’iniziativa in via Farini durante la Lambruscolonga. Spazio a graditi ospiti d’onore durante l’evento: Fellipe Oliveira, noto baritono brasiliano, e Alle Tattoo, Guinness World Record. Inoltre la Lambro Land (zona San Francesco) sarà arricchita dallo street food in piazza con: Punto&Pasta Formigine, la Confraternita del Burlengo, Le Creperie di Fabio, le birre di Labeerinto, e il Club Intagliatori Città di Modena con un’opera d’arte esclusiva. E dalle 23 come tradizione della Lambruscolonga tutti i partecipanti avranno uno shot di Lambrusco gratis al Bamboo Music&Drink per finire la serata al parco novi Sad con musica e allestimento a tema. Durante tutta la serata sarà attivo il CONTEST FOTOGRAFICO “Selfie col Lambrusco” con bellissimi regali per le foto piu’ votate sul web.

I percorsi e i locali partecipanti:

Il primo si chiama Percorso Lambro Ghirlandina (Oro) , un viaggio tra locali esclusivi e sofisticati del nostro centro storico, e per la prima volta in assoluto in regalo un biglietto per visitare la Torre Ghirlandina Il costo del percorso è di 22 euro e coinvolgerà i seguenti locali: Benny’s Bar, Maxela, Trattoria Pomposa- Al Re Gras, Caffè Concerto, Sosta Emiliana, Atheneum, Gelateria Remondini e Massimo&Rossella.

Il secondo è il Percorso Lambro Street Food (blu) , caratterizzato da tutti i locali che offrono il miglior street food della città, tra pizzette, crescentine, nachos e molto altro, e unendo la musica al gusto grazie al concerto degli Onirica in Largo San Giorgio. Il costo è di 18 euro e avremo i seguenti locali: Calle 9, Punto&Pasta, Pane Pizza e Fantasia, Kaffeina, Viva Nachos, Tigellino Ducale e Bar Stadio.

Il terzo è il Percorso Lambro Museum (verde) , un itinerario culturale con degustazione nel lapidario romano, passando tra le vie storiche della città. Il costo è di 18 euro e avremo i seguenti locali: Caffetteria dei Musei, La Smorfia 2, la Piadeina, Bottega Oltremare, Manà, La Chersenta di via Albinelli, Gelateria Paradice.

Il quarto e ultimo è il percorso Lambro Tradizionale per chi desidera assaporare i vari Lambruschi insieme ai prodotti della tradizione gastronomica modenese ed emiliana, dando uno sguardo alla musica con i concerti dei Garage Damedeo e degli Skandals. Il costo è di 20 euro e comprende i seguenti locali: Lambruscheria & Acetaia Malagoli, Taverna dei Servi, Un Angolo di Te, L’OR-MA Crescenteria, PizzALTaglio, Pasticceria Remondini, Massimo & Rosella, Ordine del Nocino.

Cantine

I percorsi inizieranno in Calle di Luca 16, presso l’area esterna della Lambruscheria, dove oltre al ritiro dei biglietti si riceverà un portabicchiere e un bicchiere con cauzione di 3 euro. Le cantine vinicole presenti a questa edizione presenteranno solo i loro migliori prodotti, a testimonianza dell’altissima qualità che contraddistigue la manifestazione: Le cantine main partner della Lambruscolonga2018: GAVIOLI ANTICA CANTINA, OPERA 02, TENUTA VANDELLI, CANTINA FORMIGINE PEDEMONTANA. Le cantine partecipanti nei percorsi della lambruscolonga : GIACOBAZZI, VITIVINICOLA FANGAREGGI, CANTINA BASSOLI, AZIENDA AGRICOLA MINELLI, CANTINA DIVINJA, AZIENDA AGRICOLA PEZZUOLI, FIORINI, PALTRINIERI, CANTINA SETTECANI, CAVICCHIOLI, FOLICELLO, GORNI CLAVIO, TERRAQUILIA, GARUTI e quest’anno oltre a vini di Modena&Reggio anche due cantine dalle terre di Mantova FONDO BOZZOLE E CANTINE VIRGILI.

Tutti gli aggiornamenti della manifestazione saranno in tempo reale sulla pagina facebook della Lambruscheria e sull'evento "Lambruscolonga"

I ticket saranno acquistabili in prevendita dal 26 aprile e saranno disponibili presso:

● Lambruscheria - Calle di Luca 16

● Alessio2 food&wine - via Giardini 240

● su www.eventbrite.it

● su www.modenamoremio.it

● su www.spiiky.com

I ticket rimasti invenduti saranno acquistabili direttamente il giorno della manifestazione maggiorati di 2 € in dal costo di prevendita.

L’evento nasce da un’idea di Alessio Bardelli e Valentina Reggiani, è organizzato dalla Lambruscheria Experience , Calle di Luca 16 con la comunicazione e il marketing di Francesco Folloni. Quest’anno la Lambruscolonga ha anche tanti partner di prestigio: Ordine del Nocino Modenese, Consorzio Tutela dell’Aceto Balsamico Tradizionale, l’Acetaia Malagoli Daniele, Balnea terme della Salvarola, Alle Tattoo, Istituto superiore Galileo Galilei di Mirandola, e la partnership con il “Primo trofeo consorzio tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP” del 17 giugno 2018