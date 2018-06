La Lambruscolonga di Carpi 2018

Dopo il successo della VII edizione della Lambruscolonga di Modena, che ha raccolto come ogni anno 2.000 persone in centro storico, l’evento più grande del Lambrusco arriva a Carpi mercoledì 27 Giugno all’interno dei mercoledì d’estate. L’evento, organizzato da Alessio Bardelli e Francesco Folloni, coinvolge 8 cantine di cui la maggior parte del territorio carpigiano, e 12 locali del centro storico.

I partecipanti possono scegliere tra due percorsi enosensoriali, trovando in ogni locale un diverso Lambrusco abbinato ad uno stuzzichino creato ad hoc per l’occasione. Durante la serata il divertimento è moltiplicato dai concerti musicali in piazza Garibaldi, la mostra del Vespa Club in piazza Martiri e il BazzaPoint a cura di Renegade eventi, in Corso Alberto Pio per scattarsi i migliori selfie dell’estate.

L’iniziativa, con patrocinio del Comune di Carpi e del Consorzio del Lambrusco, è solo la prima di tre eventi della Lambruscolonga che questa estate viaggeranno per la nostra provincia con gli appuntamenti di Vignola il 13 Luglio e di Pavullo il 5 Agosto.

I biglietti sono disponibili online da martedì 19 Giugno sulle piattaforme online: www.spiiky.com e Eventbrite:

Ticket Rosso ---> https://bit.ly/2tkgpUK

Ticket Blu ---> https://bit.ly/2lkq0r3

I LOCALIdel centro storico di Carpi coinvolti sono: Nonno Pep Beer And Food, Caffè Centrale, Cookies Carpi, Caffetteria del Centro, Kahlua, Caffè Madera, Caffè del Corso, La Mistica, Caffè Nero, Bar Dorando, Mood Caffè, e 39 Caffè e Altro.

Le CANTINE coinvolte sono: Cantina Bassoli, Vitinvinicola Fangareggi, Cantina Giacobazzi, Antica Cantina Gavioli, Cantine Virgili, Cantine Cavicchioli, Cantina di Carpi e Sorbara, e Cantina Settecani.