Lambruscolonga in centro e lungo i viali: 25 tappe, 5 concerti e un vino

Dopo il grande successo delle precedenti edizioni torna per la tredicesima volta a Modena il tour eno-gastronomico incentrato sul vino simbolo del territorio con tantissime novità: oltre alla rinnovata collaborazione con Sciocola’, per la prima volta l’evento si snoderà anche lungo i viali del parco. Appuntamento venerdì 1 novembre alle 19 con la “Lambruscolonga”.

La Lambruscolonga coinvolgerà tutto il centro storico, al fine di valorizzarne sapori ed eccellenze, coinvolgendo 25 locali di riferimento per la cittadinanza e 20 importantissime cantine vinicole di Modena, Reggio e Mantova che proporranno esclusivamente i loro migliori Lambruschi con oltre 9.000 calici di vino da versare previsti in una sola serata. I partecipanti potranno scegliere tra 3 diversi percorsi, composti da tappe raggiungibili a piedi, in bicicletta o skateboard, e ad ogni tappa potranno degustare il lambrusco prescelto per quel locale dalle cantine aderenti, e uno stuzzichino abbinato ad hoc dal locale per esaltarne il sapore, per terminare con una dolce cioccolata compresa nel ticket da scegliere in uno dei tantissimi stand aderenti di Sciocola', partner ufficiale della manifestazione, che regalerà ai primi 20 iscritti alla Lambruscolonga la partecipazione allo showcooking in rosa di “Modena a Tavola”.

Grandi novità di questa edizione la degustazione ai CHIOSCHI DEI VIALI DEL PARCO appena riaperti. Inoltre torna a grande richiesta la madrina JESSICA MARCHETTI, notissima stilista modenese, il guinness world record ALLE TATTOO, oltre alla nuovissima collaborazione degli artisti ROBERTO PELILLO E BEATRICE RICCHIERI con la mostra itinerante e la partecipazione del presidente dell’associazione pavullese FILIPPO JIM TONELLI.

Altra grande novita’ la presenza della squadra di basket OLYMPIC BASKET VERONA, basket in carrozzella riservato a disabili e normodotati che giocano nella stessa squadra e che la Lambruscolonga presentera’ ufficialmente a Modena.

Rinnovata la tradizione di MUSICA abbinata al vino in questa manifestazione, ben 5 concerti contemporanei in 5 strade/piazze della citta’ grazie alla stretta collaborazione dei locali che investono sulla Lambruscolonga: per la prima volta gli ANIMAL’S HOUSE di Maranello in Piazza San Francesco e la COMPAGNIA DEL VINO in via Gallucci, la tigelleria l’Or-Ma, i GOOG’OL’BOYS in Canal Chiaro, Emmanuelle Wine Bar, ma tornano anche a grande richiesta gli ONIRICA in largo San Giorgio, il Tigellino Ducale, e musica e dj set tutta sera presso lo spaccio delle Carceri, infine il Bamboo Music&Drink dove come da tradizione tutti i partecipanti potranno terminare la serata al parco Novi Sad con musica e allestimento a tema.

Scopriamo i nuovissimi percorsi e i locali partecipanti:

Il primo si chiama GUSTO E TRADIZIONE , dal costo di 21 euro coinvolgerà i seguenti locali: BOBOTTI, ATHENEAUM, SOSTA EMILIANA, TAVERNA DEI SERVI, SPACCIO DELLE CARCERI, BOTTEGA OLTREMARE, OSTERIA ROSSI.

Il secondo è SAPORI DI MODENA da 23 euro seguendo questo percorso: CALLE9, L'INCONTRO, GUSTO PREMIERE, TRATTORIA POMPOSA AL RE GRAS, LA PIADEINA, PIZZALTAGLIO, ZOOKY CAFE', MASSIMO&ROSSELLA, per finire con il nocino dell' ORDINE DEL NOCINO MODENESE.

Il terzo percorso è LUNGO IL VIALE da 19 euro che passa appunto lungo i viali per una lunga camminata fino al bar Stadio alparco Novi Sad seguendo questo percorso: ELIO PARK, L'OR-MA, MAXELA, LA SMORFIA, VIVA NACHOS, TIGELLINO DUCALE, GELATERIA REMONDINI, BAR STADIO.

La Lambruscheria, il locale wine shop ideatore ed organizzatore dell’evento stesso, sarà il punto di partenza dove i partecipanti potranno ritirare il loro “starter kit”, comprensivo di bicchieri e porta bicchieri, il tutto con la collaborazione fondamentale dei MAIN SPONSOR della manifestazione BPER BANCA, ALCAR UNO, ITALPIZZA, SYSTEM SICUREZZA, GIACOBAZZI VINI e la collaborazione di CONFESERCENTI MODENA. Presenta la serata FILIPPO VERNI di RADIOSTELLA.

Le cantine partecipanti: GIACOBAZZI VINI, GAVIOLI ANTICA CANTINA, FONDO BOZZOLE, VENTURINI-BALDINI, CANTINA BASSOLI, CANTINA VALSAMOGGIA, AZIENDA AGRICOLA MINELLI, CANTINA DI CARPI E SORBARA, CANTINE CAVICCHIOLI, CANTINA SETTECANI, PODERI FIORINI, VITIVINICOLA FANGAREGGI, TENUTA VANDELLI, CANTINA FORMIGINE PEDEMONTANA, OPERA02, CANTINA PALTRINIERI, CANTINE LEBOVITZ, che presenteranno solo i loro migliori prodotti, a testimonianza dell’altissima qualità che contraddistingue da sempre la manifestazione. Partner della Lambruscolonga e’ L’ORDINE DEL NOCINO MODENESE.

I ticket sono già acquistabili in prevendita da oggi presso:

CARTACEI: la Lambruscheria - Calle di Luca 16 tutti i giorni dalle 17 alle 20.

ONLINE su www.modenamoremio.it, su www.lambruscheriamodena.it e su www.spiiky.com

I ticket rimasti invenduti saranno acquistabili direttamente il giorno della manifestazione maggiorati di 2 € in dal costo di prevendita. I biglietti acquistati online potranno essere ritirati la sera stessa della manifestazione presso l’Info-Point in Calle di Luca dalle 16 alle 20.