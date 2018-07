Lambruscolonga a Pavullo con pomeriggio in piscina

La Lambruscolonga, dopo aver raccolto 2.000 persone a Modena nella sua VII edizione, e i successi di pubblico a Carpi e Vignola, conclude il suo tour estivo a Pavullo nel

Frignano. ​L’aperitivo più lungo della città si terrà Domenica 5 Agosto dalle 18 in tutta la citta’ ma per la prima volta l’apertura e’ anticipata gia’ dalle 14:30 presso la piscina di Pavullo ​con balneazione e aperitivo, per poi spostarsi in centro storico con il percorso enosensoriale in 9 locali di alta qualità, la musica del Pavullo Summer Festival e la caccia al tesoro “I Predatori della Crescentina d’Oro”, e tante altre iniziative collaterali fino alle 24.

L’evento, organizzato da Alessio Bardelli e Francesco Folloni, con la collaborazione del Comune di Pavullo​, del Consorzio del Lambrusco​, di Confesercenti Modena​, Associazione Tutti per Pavullo​, Sei di Pavullo Se​, CSI Modena​, SanFra​ e il contributo di Ford-Fratelli Carboni​ coinvolge 9 prestigiose cantine del territorio e 9 locali in un unico percorso enosensoriale lungo la citta’: Paradiso dei Pini, Caffè Frignano, Caffè Zanotti, Bar Chalet, Caffè Giardini, Caffè Corsini, Caffè Speranza ed Enoteca La Morra.

Alle 21 in piazza Montecuccoli sul palco del Pavullo Summer Festival​, prima delle esibizioni musicali, il taglio del nastro​ con il vice sindaco Daniele Iseppi​ e i rappresentanti delle associazioni del territorio. Tra le cantine partecipanti anche Giacobazzi​, fresco main sponsor del Modena Calcio. Ma anche le prestigiose cantine Cavicchioli​, Opera 02​, Vitivinicola Fangareggi, Cantina Bassoli, Cantina Formigine Pedemontana, Cantina Settecani.

I biglietti sono disponibili ad esaurimento online da oggi sulle piattaforme online: www.spiiky.com, www.eventbrite.it e www.billetto.it presso alcuni locali della manifestazione a Pavullo, e a Modena presso la Lambruscheria, Calle di Luca 16.