"Lati scaleni", il libro di Mirca Ferri a Campogalliano

Si svolgerà Sabato 24 Novembre alle ore: 16,00 a Campogalliano, presso la Sala Polivalente di Villa Bi, la presentazione del libro "Lati Scaleni" di Mirca Ferri.

L’amore in tre, tecnicamente, significa amare due persone contemporaneamente. Questo tipo di condizione affettiva viene comunemente associata al triangolo; pochi però sottolineano che si tratta di un triangolo non equilatero bensì scaleno. I lati uniscono tre punti sentimentali collocati a caso che si amano e si odiano tra loro in quantità e forma disperatamente diseguale. I protagonisti di questa storia vivono la medesima situazione, alternando moralità e ricchezza di valori ad egoismo e violenza. Inesorabilmente intrecciati l’uno alla vita dell’altro, ogni personaggio vive la propria adolescenza durante gli anni 90 mescolando il desiderio di crescere e conoscere il mondo al timore di ciò che il futuro può riservargli. Incapaci di separarsi definitivamente, Melissa protagonista principale della vicenda, passa dal sogno di un amore romantico ai fatti della cruda realtà che in più occasioni metteranno alla prova la forza del suo carattere, i suoi rapporti familiari e di amicizia e il coraggio di accettare ciò che non si può cambiare. Talvolta neppure se stessi

41enne di Sassuolo, dove vive con il marito e il figlio di 11 anni, Mirca Ferri non è nuova al mondo editoriale, ma con quest’ultimo romanzo, edito da PAV Edizioni, mette la firma ad un romanzo corale ed ambizioso, non è un semplice romanzo rosa, perchè, come afferma lei stessa, “non è l’amore il vero protagonista della vicenda ma le vicende che ruotano attorno ad esso e la conseguente crescita dei protagonisti”.