Laura Marinoni e Fabrizio Falco in "Arizona" al Teatro delle Passioni

Fabrizio Falco e Laura Marinoni, dopo il successo di Fedra prodotto da ERT nel 2015, tornano insieme in scena al Teatro delle Passioni di Modena dal 29 ottobre al 10 novembre con Arizona, un testo del prolifico drammaturgo, sceneggiatore e regista di teatro e cinema spagnolo Juan Carlos Rubio. Una storia più che mai attuale, nel suo racconto dei conflitti al confine USA-Messico e della violenza dilagante nel mondo occidentale.

George e Margaret sono una stramba coppia americana, lei con il mito di Julie Andrews, lui calato nel suo rassicurante machismo. I due arrivano nel deserto dell’Arizona perché fanno parte del progetto “Minute Man”, la milizia civile creata a partire dal 2004 negli stati Uniti, con il compito di difendere i confini dai pericolosi vicini del Sud, rendicontare gli ingressi illegali dei migranti e “riflettere sulle frontiere” come si legge nel testo.

Un progetto equivoco i cui dettagli sono poco chiari, come affermano gli stessi personaggi, ma sul quale non è concesso asserire nulla né dubitare. Un rigido e ossessivo schema di regole, che si rispecchia nella vita quotidiana e nel matrimonio di George e Margaret, esseri umani pieni di follie e nevrosi, bizzarre passioni e falsità.

Stagione 2019/2020

Teatro delle Passioni, Viale Carlo Sigonio 382, Modena

dal 29 ottobre al 10 novembre

da martedì a venerdì ore 21.00

sabato ore 20.00

domenica ore 17.00

Arizona

Una tragedia musicale americana

di Juan Carlos Rubio

traduzione Giorgia Maria D’Isa in collaborazione con Pino Tierno

regia Fabrizio Falco

scene e costumi Eleonora Rossi

luci Vincenzo Bonaffini

musiche e suono Angelo Vitaliano

assistente alla regia Maurizio Spicuzza

con Laura Marinoni e Fabrizio Falco

direttore tecnico Robert John Resteghini

direttore di scena Lorenzo Trucco

capo elettricista e fonico Giuseppe Tomasi

scene costruite nel laboratorio di Emilia Romagna Teatro Fondazione

responsabile e capo costruttore Gioacchino Gramolini

costruttori Riccardo Benecchi, Riccardo Betti, Sergio Puzzo

scenografi decoratori Ludovica Sitti (capo), Sarah Menichini, Benedetta Monetti, Rebecca Zavattoni

si ringrazia Boutique Doria 1905

foto di scena Marina Alessi

si ringrazia per la collaborazione Davide Cirri

produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione

durata: 1 ora e 10 minuti



Informazioni e prenotazioni Teatro delle Passioni:

Prezzi dei biglietti € 13 / 6,50

Biglietteria Teatro Storchi - Largo Garibaldi 15, Modena

Orari apertura al pubblico: martedì, venerdì e sabato ore 10 - 13 e dalle 16.30 -19 – mercoledì e giovedì ore 10-14

Biglietteria Teatro delle Passioni – Viale Carlo Sigonio 382, Modena

Aperta solo in concomitanza degli spettacoli programmati, da un’ora e mezza prima della rappresentazione.

biglietteria@emiliaromagnateatro.com | modena.emiliaromagnateatro.com | www.vivaticket.it



Biglietteria telefonica – tel. 059 2136021

Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13

