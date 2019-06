Giovani laureati e mercato del lavoro, appuntamento in Galleria Europa per conoscere le "Aree S3"

Le opportunità formative, professionali e per la creazione di impresa offerte ai giovani modenesi dall’ecosistema regionale della Ricerca e dell’Innovazione sono il tema dell’incontro in programma giovedì 13 giugno, alle 17.30, in Galleria Europa (piazza Grande 17).

Aperto ai giovani ma anche a educatori, docenti, professionisti dell’orientamento e associazioni, l’incontro è l’occasione per conoscere le Aree S3 (Smart specialization strategy), spazi di aggregazione informali tra imprenditori, startupper, professori universitari, studenti e ricercatori per favorire l’avvicinamento dei giovani al mercato del lavoro e dell’innovazione.

A illustrare l’ecosistema regionale della Ricerca e dell’Innovazione, costituito da infrastrutture, laboratori, servizi, competenze e attrezzature a supporto di progetti e idee innovative, sarà Lara Porciatti, di Art-ER, referente dell’Area S3 di Modena, una delle dieci presenti in regione, collocata presso il dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” dell’Università di Modena e Reggio Emilia, in via Vivarelli.

Gli spazi Area S3 sono nati per favorire l’avvicinamento dei giovani laureati al mercato del lavoro e il rafforzamento competitivo del sistema produttivo regionale nei settori trainanti e in quelli emergenti individuati nella Smart Specilization Strategy (S3), lo strumento attraverso il quale le Regioni d’Europa indirizzano e concentrano gli investimenti in ricerca e innovazione sostenuti dal Fesr (Fondo europeo di Sviluppo Regionale).

L’incontro è organizzato dall’Ufficio relazioni con il pubblico di Città di Modena e Europe Direct Modena nell’ambito del ciclo di incontri “Città istruzioni per l’uso” e fa parte del progetto “Organization of event on cohesion policy” cofinanziato dalla Commissione europea e promosso dalla Direzione Generale UE per la politica regionale.