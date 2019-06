Lavoro nelle strutture di accoglienza per migranti, se ne parla a Lo Spazio Nuovo con Nicola Valentino

Come funzionano le esperienze lavorative all’interno delle strutture di accoglienza per richiedenti asilo e protezione umanitaria? Se ne parla mercoledì 12 giugno alle ore 18.30 a Lo Spazio Nuovo di Modena (Via IV Novembre 40/B) con Nicola Valentino che presenta il libro “La porta del mare”, risultato di un cantiere di socioanalisi narrativa sulle esperienze lavorative all’interno di alcune strutture milanesi.

L'autore dialogherà con Giorgio Dell'Amico, coordinatore progetto Mare Nostrum, cooperativa sociale Caleidos. Alla ricerca hanno partecipato operatori e operatrici che lavorano all’ interno di queste strutture di “accoglienza” e che aderiscono al collettivo autogestito Laboratorio Torri di Babele. L'evento, a cura di Idee in circolo, Circolo Culturale Left - Vibra e Caleidos Cooperativa Sociale, è nella cornice del Co-Lab, con mercato biologico a cura di Rete alimentazione ribelle e dalle 17 alle 18 laboratorio di giornalismo per bambini a cura di Laura Solieri a ingresso libero e gratuito.

Nicola Valentino, nell’ ambito del suo lavoro di socioanalista, in questa collana ha pubblicato: Istituzioni post-manicomiali, 2005; Pannoloni verdi, 2006; Barelle, 2008; I ghetti per i Rom, 2011; Medici senza camice, 2013. Per Sensibili alle foglie, ha inoltre pubblicato: nel 2012 I sogni di Palmi; con R. Curcio e M. Prette, La socioanalisi narrativa; nel 2017 Le istituzioni dell’ agonia e L’arte ir-ritata.