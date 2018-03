A Limidi si raccontano "Le fatiche dei contadini e le alluvioni"

Venerdì 23 MARZO 2018, ore 21.00 al Centro polivalente di Limidi (Via Papotti n. 18): un piacevole incontro con il maestro GUIDO MALAGOLI di Soliera, coadiuvato da ELISA LEONI, dell’Associazione Zero in condotta che intratterrà sul tema: “Fatica e sudore ….. perché la tèra l’è bàsa!”. In 80 minuti ci farà rivivere (anche con immagini, strumenti e frammenti di filmati) la vita, il lavoro e la povertà dei contadini nella prima metà del secolo scorso, con pochi mezzi e la conoscenza della saggezza della natura. Vita dignitosa di camarant, mezzadri, braccianti, rezdore, coltivatori diretti per mettere qualcosa in tavola. Il tutto inserito nel contesto storico di fatiche e lotte sociali.

Seguirà la proiezione di due brevi filmati dilettanteschi realizzati da Ferrari Ottorino che riporteranno il pubblico nelle campagne di Limidi sommerse dalle alluvioni del 1960 e 1966 (le 2 alluvioni importanti che nel secolo scorso hanno interessato il comune di Soliera) Gli abitanti di quelle zone (famiglie Camellini, Campagnoli, Borghi, Forti, Ferrari eccetera) affrontano l’alluvione in una situazione tutto sommato ancora di attualità (recente alluvione di Bastiglia e piene dei fiumi di questo inverno).

Agli studenti e professori che lo richiederanno sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Agli studenti e professori che lo richiederanno sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

