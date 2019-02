"Le razze non esistono", narrazione-spettacolo al Teatro Dadà per la Giornata della Memoria

Le razze non esistono. La scienza ce lo dice da oltre cent’anni, eppure da qualche tempo sentiamo la necessità di ribadirlo. Le razze non esistono è diventato il titolo di una narrazione spettacolo che intreccia musica e storia, inserita nel cartellone del ciclo di appuntamenti “ULTIME.Razzismo, sesso debole ed altri miti”, organizzato dall’Assessorato alle Pari Opportunità e alle Politiche per la Memoria, in collaborazione con l’Ufficio Cultura del Comune di Castelfranco Emilia.

La narrazione spettacolo andrà in scena lunedì prossimo 4 febbraio alle 21 al Teatro Dadà in occasione della Giornata della Memoria. Il racconto storico, interpretato da Daniel degli Esposti ed accompagnato dalle musiche dei Flexus, parte dalla crescita del razzismo nelle società degli anni '30 per poi toccare la promulgazione delle leggi razziali del 1938 ed arrivare a parlare del presente, riflettendo in merito a differenze ed affinità tra l'attualità e quel periodo storico. Un percorso coinvolgente ed emozionante.

“L’obiettivo della rassegna ULTIME è duplice - spiega l’Assessora Valentina Graziosi - abbiamo cercato di coinvolgere maggiormente la cittadinanza nelle manifestazioni legate alla Memoria, utilizzando diversi linguaggi, quali il cinema, la musica e la fotografia. Allo stesso tempo, ci piacerebbe lavorare per una memoria del presente, che ci aiuti a riflettere su quanto sta accadendo nel nostro Paese”.