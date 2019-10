"Le risorse del mondo", conferenza di Alfonso Cornia a Limidi

Venerdì 11 ottobre 2019 ore 21.00 presso la sala del Centro Civico di Limidi (Via Papotti n. 18) conferenza del Prof. ALFONSO CORNIA (docente di matematica e fisica ben noto per la sua brillante attività divulgativa) sul tema: LE RISORSE DEL MONDO. Spesso una tabella, un grafico, un dato statistico valgono quanto un discorso, a volte anche di più. Come è cambiato il mondo negli ultimi decenni? Quale assetto demografico, economico e sociale ci sta consegnando la globalizzazione? La nuova ripartizione delle ricchezze e delle risorse fra le nazioni e al loro interno, natalità e mortalità, migrazioni, inverno demografico e bomba demografica sono gli argomenti della serata. Per meglio capire questi aspetti verranno utilizzati grafici, tabelle e mappe tematiche, letture.

Su richiesta, agli studenti delle scuole Superiori ed ai Professori sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

L’evento, che segue la serata dialettale “A LEMED, da chi coo chè “, fa parte del programma autunnale di Incontri Culturali, tutti con ingresso libero e gratuito predisposto dal Gruppo Cultura del CENTRO POLIVALENTE di LIMIDI, col patrocinio del Comune di Soliera e col contributo della Fondazione Campori.

Il programma completo, con informazioni su eventuali sopravvenute modifiche nelle date e contenuti delle iniziative, è reperibile sul sito internet www.centropolivalentelimidi.jimdo.com nonchè iscrivendosi al gruppo Facebook: Spazio Cultura del Centro Polivalente di Limidi o visitando Facebook: Centro Polivalente di Limidi A.S.D.

