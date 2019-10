Terramara di Montale, musica e laboratori per la prima domenica del mese

Domenica 6 ottobre, alla Terramara di Montale si terrà una giornata dedicata a laboratori per bambini, cui seguirà un suggestivo concerto al tramonto. Il tema della giornata è “Le vie dei metalli” e riporta gli esperimenti di fusione e lavorazione di armi e utensili in bronzo, frutto di puntuali ricerche condotte sui materiali rinvenuti nelle Terramare. Li presentano gli esperti de “Il Tre di Spade” Federico Scacchetti, Luca Pellegrini, Andrea La Torre e Monia Barbieri. Alle dimostrazioni di archeologia sperimentale, si abbina un coinvolgente laboratorio di sbalzo su lamina in rame per bambini (consigliato dai 3 ai 13 anni), per decorare le armature dei guerrieri. Il laboratorio svolge senza prenotazione al termine di ogni vista guidata (partenze ogni 45 minuti circa, gruppi di 50 persone massimo).

Al tramonto, alle 18, un’ultima suggestiva fusione del bronzo per poi dare il via a un evento speciale. Dalle 18.30 la Terramara, infatti, ospita il concerto “Teriaca Tulum” con Carlos La Bandera e Christian Rebecchi, organizzato in collaborazione con Associazione musicale Il Flauto magico e Comune di Castelnuovo Rangone. Un incontro di culture musicali diverse su tappeto di musica elettronica, attraverso le sonorità di strumenti autoctoni di tradizioni e continenti distanti (India, Messico, Italia, Africa). Sitar, jarana, flauti aztechi e maya, sonagli sciamanici, didjeridoo incontrano strumenti più moderni come tromba e chitarra creando un ponte tra passato e presente, il tutto in una fusione che crea un terreno musicale innovativo.

La Terramara di Montale in via Nuova Estense apre al pubblico domeniche e festivi fino al 3 novembre. Orari: 9.30-13.30 e 14.30-18.30 (ultimi ingressi 11.45 e 17.30).

Ingresso gratuito domenica 6 ottobre, nelle altre giornate intero € 7, ridotto € 5, gratuito fino a 5 e oltre 65 anni e per tutti in tutte le prime domeniche del mese; riduzione del 50% sul biglietto con la Fidelity Card del Parco; con biglietto MuSa - Museo della Salumeria Castelnuovo Rangone ingresso ridotto. Tel. 059 2033101 (9-12 da mar. a ven.; 10-13 e 16-19 sabato e domenica).

Programma completo e informazioni per organizzare la visita sul sito o all'indirizzo email museo@parcomontale.it. Facebook “parcomontale”.