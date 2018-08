Le Vie del Suono, anteprima a Monteobizzo sulle orme del Cammino di Santiago

Al via la 20^edizione de Le Vie del Suono avviatasi appunto nel 98 a Pievepelago e presto, come già il nome preannuncia,estesasi a diversi comuni della montagna tra Abetone e Serramazzoni. La rassegna, in partenza con una singolare e anticipata anteprima il 2 agosto a Monteobizzo di Pavullo nel Frignano,si è posta fin dall'inizio come come una innovativa escursione tra i progetti più accreditati e innovativi nei diversi generi musicali con una predilezione per le varie forme jazzistiche ma non solo.Negli anni infatti oltre alle musiche più disparate sempre ad altissimo livello dal jazz al pop alla world,elettronica e cantautorale, si è giunti anche a reading e pagine letterarie con importanti scrittori.

Così dall'originario progetto di Gaspare Bernardi con alcuni amici della consulta giovanile e la sig Grani della pro loco di quel tempo,hanno sfilato in 20 anni sulle nostre montagne, anche nelle più piccole frazioni, artisti come Lee Koonitz,kenny Wheeler,Stefano Bollani, Enrico Rava, Paolo Fresu,Rita Marcotulli,Dafer youssef,Andy Sheppard,David Murray,Marco tamburini ma anche G.Lindo Ferretti,Intiillimani,Nada,Pacifico Max Gazzè,Tosca,Bertoli,Raiz,Vincenzo Zitello,La Rossignol e ancora nell'innovazione G.Luca Petrella,N.Petter Molvaer Almamegretta,Fhurterset,Markus Stochkausen ma anche big band se non bande popolari,colorati gruppi di world music da varie parti del mondo,proiezioni video e scrittori come Tiziano Scarpa,PaoloNori e davvero molti molti altri.Un percorso inizialmente inimmaginabile che ha unito queste progettualità artistiche ad angoli,siti storici e piazze del nostro appennino offrendo,specie all'inizio,un intrattenimento diverso,particolare ma di grande suggestione con una vivace progettualità che ha superato gli esigui finanziamenti e problematiche varie.

Giovannangelo De Gennaro ,musicista, cantante pellegrino viandante verso Santiago,nonchè immancabile predidetto di Capossela nei suoi spettacoli, sarà dunque il primo protagonista assieme all'attore Rocco Capri Chiumarullo della serata di apertura,proprio al termine della camminata del C.A.I,a Monteobizzo di Pavullo nel frignano con il suo concerto spettacolo La Via sorta di taccuino sonoro di viaggio sul cammino di Santiago di Compostela

.A questa seguiranno altri 5 appuntamenti con straordinari artisti italiani ed internazionali in interessanti località del nostro appennino dal crinale fino a Serramazzoni dal 18 al 31 agosto. La rassegna curata dall'associazione Corno Magico con la dir.artistica di Gaspare Bernardi è sostenuta da Regione Emilia Romagna e dai comuni partecipanti.