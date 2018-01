 “La città che cambia". Conciliazione di vita e lavoro in un incontro con Legacoop

Legacoop Estense si confrontano sull’evoluzione dei bisogni e delle aspettative dei modenesi, evidenziati dalla ricerca del Comune di Modena, per progettare più efficaci servizi di welfare e strumenti di conciliazione di vita e lavoro.

La Commissione Pari Opportunità di Legacoop Estense organizza per mercoledì 24 gennaio alle 16, presso la sede di Abitcoop a Modena (Via Nonantolana 520), la presentazione della ricerca “La città che cambia. Conciliazione di vita e lavoro tra nuovi bisogni, aspettative e servizi” realizzata dal Comune di Modena - Assessorato alle Pari Opportunità.

“L’analisi dell’evoluzione dei bisogni e delle aspettative dei cittadini – spiega Mara Masini, portavoce della Commissione Pari Opportunità di Legacoop Estense – costituisce una fonte di riflessione sotto diversi punti di vista: per chi lavora nel welfare fornisce spunti per valutare l’adeguatezza dei propri servizi e progettarne di ulteriori; per chi, in generale, gestisce un’impresa consente di percepire il vissuto e cogliere le esigenze di conciliazione espresse da lavoratrici e lavoratori. In occasione della presentazione della ricerca a cura del Comune di Modena, il 3 novembre scorso, si è chiaramente evidenziato come negli ultimi dieci anni la conciliazione sia stata percepita come sempre più difficile a causa di orari e di un’organizzazione del lavoro che rimangono ancora rigidi nonostante l’utilizzo massiccio di tecnologie che permetterebbero a molti lavoratori dipendenti di svolgere una buona parte del loro lavoro da casa. Così come continua ad essere un preoccupante fattore di discriminazione sul lavoro la gravidanza. In questo senso, in occasione dell’incontro, daremo ampio spazio alla condivisione coi presenti dei tanti casi di best practice adottate dalle nostre cooperative: dalla percentuale di occupazione femminile ai tanti strumenti di welfare aziendali adottati per favorire la conciliazione, consentendo l’accudimento dei familiari e contestualmente lo sviluppo della propria carriera professionale.”

“Il ruolo della Cooperazione sociale nell’ambito del welfare mix – aggiunge Catia Toffanello, Responsabile Cooperative sociali di Legacoop Estense - è fondamentale. La fotografia che risulta da questa ricerca è la base sulla quale sviluppare un percorso progettuale pubblico-privato che consenta di organizzare, ed evolvere, in modo efficace i servizi offerti sul territorio; anche in ottica di contrasto alle disuguaglianze sociali. Senza dimenticare che uno degli effetti indotti dalla presenza di servizi di welfare adeguati e fruibili è la possibilità di un tasso di occupazione femminile più elevato, e di una conseguente più equa distribuzione della ricchezza anche in termini di genere.”

All’incontro interverranno Andrea Benini, Presidente di Legacoop Estense, e Vittorio Martinelli, Sociologo, curatore della ricerca. Sono state invitate anche le Assessore alle Pari Opportunità Irene Guadagnini e al Welfare e coesione sociale Giuliana Urbelli.