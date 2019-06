LeggiAMO, la Festa degli Editori Modenesi ricorda Formiggini

L’Associazione Editori Modenesi, in collaborazione con le Gallerie Estensi e il Comune di Modena, organizza sabato 8 e domenica 9 giugno LeggiAMO: una festa degli Editori Modenesi che si svolgerà, dalle 10,00 alle 18,00, nell’atrio del Palazzo dei Musei di Modena (ingresso da piazzale S.Agostino).

L’iniziativa nasce a fianco della mostra “Angelo Fortunato Formiggini. Ridere, leggere e scrivere nell’Italia del primo Novecento” per ricordare l’editore modenese e porre l’accento sull’importanza della fratellanza tra le persone, della lettura come mezzo di conoscenza e della parola come veicolo di relazioni, punti di riferimento imprescindibili per difendere le opinioni e le libertà. Sarà un’occasione per conoscere e approfondire la figura di A.F.Formiggini attraverso la visita alla mostra a lui dedicata e per leggere e acquistare testi sulla storia e le tradizioni della nostra terra, pubblicati dagli editori partecipanti (Colombini, Damster-Il Loggione, Il Fiorino, Iaccheri, CDL, Vaccari, Errekappa, Mucchi, Artestampa), attivi nel territorio modenese ed eredi di una lunga tradizione di stampatori ed editori che già nel 1474 avevano impiantato a Modena attività documentate da preziosi incunaboli.

Nell’occasione sarà esposto anche un albero genealogico dei tipografi e degli editori che mostrerà l’evolversi e l’intensificarsi nel tempo delle attività legate al libro e alla stampa, le origini, le discendenze e le trasformazioni delle varie attività. Un lungo percorso che da Giovanni Wurster (1474), Domenico Rococciola (1481) e Antonio Gadaldini (1544), attraversa i tempi con Bartolomeo Soliani ed eredi (dal 1623) per giungere alle soglie del ’900 con Vincenzi, Zanichelli, Formiggini, Guanda... Una lunga storia che si può respirare tra le arcate del Palazzo dei Musei, alla mostra su A.F. Formiggini e tra i banchi degli editori partecipanti.

Ad arricchire l’iniziativa saranno presenti anche librerie antiquarie Grandangolo, La Darsena e Malavasi, che proporranno, oltre ad originali edizioni Formiggini (Classici del ridere, Profili, Medaglie ecc.), documenti, preziosi volumi e prime edizioni.