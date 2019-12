Un viaggio in alta definizione nei capolvori di Leonardo con Martin Kemp

Domenica 15 dicembre alle 17:30, Martin Kemp, professore emerito dell’Università di Oxford ed esperto leonardesco di fama mondiale, sarà eccezionalmente in Italia per presentare Leonardo by Leonardo al BPER Forum Monzani di Modena nell’ambito della Rassegna “Incontri con l’autore”. L’incontro verrà introdotto da Franco Cardini, professore emerito di storia medievale presso l’Istituto di Scienze Umane e Sociali della Scuola Normale Superiore in Pisa.

Kemp racconterà Leonardo attraverso le citazioni dei suoi scritti e le sue opere, vere protagoniste dell’evento, riprodotte grazie a una combinazione di fotografia digitale di ultima generazione, il cui risultato sono immagini di una fedeltà mai raggiunta prima, fino nei minimi dettagli del colore, del tono e della superficie pittorica. Lo spettatore potrà accedere, in questo modo, a un universo iconografico mai visto prima.

La narrazione di Martin Kemp sarà accompagnata dalla proiezione sul maxi schermo delle immagini in altissima definizione dei dipinti di Leonardo. Grazie al supporto di un innovativo software sviluppato da Haltadefinizione, il pubblico potrà godere dei capolavori del genio di Vinci in una dimensione mai vista prima, attraverso l’esaltazione dei dettagli più minuti per un virtuale accesso all’anima e alle intuizioni di Leonardo: un modo totalmente nuovo di avvicinarsi e di entrare nelle opere d’arte.

In occasione del cinquecentesimo anniversario della morte di Leonardo, Martin Kemp ha pubblicato con Franco Cosimo Panini Editore, Leonardo by Leonardo, il pregiato volume che offre una rassegna completa dei dipinti dell’artista e i disegni preparatori che hanno fatto da base ai suoi capolavori.